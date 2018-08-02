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Супер-тренировка для похудения ног за неделю!
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Супер-тренировка для похудения ног за неделю! 

Карельские вести 37 минут назад
Мечтаешь о красивых ногах без жира и складок? Займись своим телом уже сегодня. Не сложная тренировка для всех поможет быстро сделать ножки стройными и подтянутыми.
Тренировка подойдет как новичкам, так и девушкам, давно знакомым с фитнесом. В первом случае упражнения стоит делать без утяжелений, во втором можно взять дополнительный вес в руки или закрепить его на ногах.
По сути, основная часть тренировки, цель которой — сушка бедер — это одно и то же упражнение, которое после определенного числа повторов немного изменяется (при этом нагрузка усиливается), и работа продолжается. Благодаря остроумию и непринужденному общению тренера со зрителем тренировка хоть и дается нелегко, но время ее проходит незаметно.
После того, как все вариации упражнения будут выполнены, тренер дает мышцам статическую нагрузку, которая после проделанной интенсивной работы обеспечит максимальный эффект и результат уже после первого месяца занятий.
Вы легко сможете сделать все упражнения на сушку ног в домашних условиях, вам понадобится всего лишь гимнастический коврик и гантели (или любой другой утяжелитель).
Занимайся вместе с FITNESSI! Стройные ножки это просто — достаточно физических упражнений и правильного питания! Смотри видео— тренировку и начни занятия уже сегодня!
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