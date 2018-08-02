Физические упражнения от Victoria’s secret! 10 минут тренировки для идеального тела

Каждая женщина на этой земле хочет знать тайну Victoria’s secret, особенно секрет их удивительных хорошо тренированных тел. Они строго соблюдают ежедневную диету. Их упражнения отличаются, так как у них есть личные тренеры, которые создают специальные упражнения только для них.

Так как не каждый из нас может позволить себе собственного личного тренера, мы можем делать тренировки с помощью фитнес-инструкторов Victoria’s secret. Смотрите эти общие упражнения. Это видео содержит 10— минутный комплекс упражнений для всего тела и был сделан Андреа Орбек, личного тренера для многих известных моделей.

Для того, чтобы делать эти упражнения вам не потребуется много времени, так что каждый может их освоить. Вы укрепите ваше тело и сожжете калории в собственной комнате.

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