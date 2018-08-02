Ещё
Физические упражнения от Victoria’s secret! 10 минут тренировки для идеального тела
Далее:
Читайте также:
Ещё

Физические упражнения от Victoria’s secret! 10 минут тренировки для идеального тела 

Карельские вести 2 часа назад
Каждая женщина на этой земле хочет знать тайну Victoria’s secret, особенно секрет их удивительных хорошо тренированных тел. Они строго соблюдают ежедневную диету. Их упражнения отличаются, так как у них есть личные тренеры, которые создают специальные упражнения только для них.
Так как не каждый из нас может позволить себе собственного личного тренера, мы можем делать тренировки с помощью фитнес-инструкторов Victoria’s secret. Смотрите эти общие упражнения. Это видео содержит 10— минутный комплекс упражнений для всего тела и был сделан Андреа Орбек, личного тренера для многих известных моделей.
Для того, чтобы делать эти упражнения вам не потребуется много времени, так что каждый может их освоить. Вы укрепите ваше тело и сожжете калории в собственной комнате.
Будьте красивыми вместе с FITNESSI!
Карельские вести: последние новости
Распространенные ошибки женщин в тренажерном зале Упражнения на растяжку мышц! Как накачать идеальный пресс? Основные правила
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Садальский показал фото изменившейся Максаковой16
20 признаков того, что старость уже наступила67
Энистон призналась, почему у нее нет детей4
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Российские знаменитости, служившие в армии8
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
04:23
Анджелина Джоли решилась на усыновление
Звёзды
00:49
Анна Седокова сходит с ума без мужчины
Звёзды
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение