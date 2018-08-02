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Всего 2 упражнения по 1 минуте и вы забудете о дряблости рук!
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Всего 2 упражнения по 1 минуте и вы забудете о дряблости рук! 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Дряблость кожи и мышц рук — очень распространенная проблема среди женщин. При этом молодые девушки страдают от этой проблемы реже, но с годами сталкиваются с ней так или иначе. Причиной дряблости рук ставится низкая физическая активность. Женщины — создания нежные, редко делают силовые нагрузки на руки и, со временем, мышцы рук атрофируются. Это можно и нужно исправлять! В этом материале вы найдете 2 эффективных упражнения, которые помогут вам вернуть рукам упругость и красоту!
Какие упражнения помогают лучше при избавлении от вялых мускулов на руках? 1. Отжимания на руках активизирует большинство мышц. Как оказалось, это лучшее упражнение для женщин. Кроме того, Вам не нужно какое-либо оборудование для его выполнения. Отжимания могут быть выполнены на коленях или на ногах. Вам не обязательно выполнять это упражнение досконально — главное, чтобы ваши руки вместе с туловищем при отжимании формировали треугольник.
2. Отжимания в упоре сзади также активирует многие мышцы, однако данное упражнение концентрирует основное усилие на плечевом суставе. Это означает, что вам нужно выполнять его максимально осторожно, чтобы не навредить себе.
Вы можете делать эти упражнения фактически каждый день и в любом удобном для вас месте. Если вы тренируетесь на выносливость вам будет достаточно от двух до трех подходов, 12-15 повторений. Если вы хотите увеличить и укрепить мышцы — вам стоит делать до четырех подходов, 6-12 повторений. Будьте спортивными вместе с FITNESSI!
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