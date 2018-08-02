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Упражнения на растяжку мышц!
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Упражнения на растяжку мышц! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Гибкость тела — это залог молодости. Вот почему упражнения на растяжку стали неотъемлемой частью самых известных систем…
Зачем нужна гибкость?
Вспомните, насколько легко или тяжело вам выполнять элементарные бытовые движения. Испытываете ли вы затруднения, когда нужно наклониться, чтобы завязать шнурки на обуви? Застегнуть молнию на одежде со спины? Иногда мы испытываем затруднения даже при попадании рукой в рукав верхней одежды.
Чем больше амплитуда наших движений, тем легче выполнять их. Именно гибкость тела даёт свободу движения. Не стоит воспринимать гибкость только как необходимое качество спортсменов. Это не только умение гимнаста сесть на шпагат или профессиональный прыжок балерины. Прежде всего, гибкость — это рациональная работа мышечных тканей организма человека, обеспечивающая ему безболезненную свободу движения.
Таким образом, гибкость тела характеризует подвижность каждого сустава организма, каждой его связки и мышцы. С ней же связано и состояние позвоночника, а, следовательно, гибкость влияет и на работу всей ЦНС организма.
Как развить гибкость тела?
Самый доступный и простой способ — ежедневное выполнение упражнений. Их можно разделить на несколько групп и уровней. Есть упражнения на растяжку мышц, связок и даже суставов. И уровни — от элементарно простого к сложному, профессиональному.
Выполнять элементарные упражнения на развитие гибкости может каждый в любое удобное время. Несколько растяжек с утра, после пробуждения, днём, в офисе, можно сделать небольшой перерыв и потянуться. Хорошим примером может служить (не удивляйтесь) кошка. Посмотрите — как она тянет лапки, выгибает спинку, широко зевает. Попробуйте также — прогнитесь, вытяните руки, потяните ноги. Даже такие незначительные, но выполняемые регулярно, движения помогут повысить эластичность суставов и мышц.
Упражнения для растяжки мышц необходимо выполнять независимо от того, каким видом спорта вы занимаетесь — фитнесом, танцами или акробатикой. Везде необходимы эластичные мышцы и связки, чтобы обеспечивать необходимую амплитуду движений при выполнении тех или иных упражнений.
Например, если вы занимаетесь фитнесом, то хорошая растяжка ног и спины позволит вам выполнять приседания с правильной техникой, опускать бёдра до параллели, не округляя при этом спину.
Если вы занимаетесь танцами, то эластичность мышц позволит вам правильно и красиво делать тот или иной элемент.
Также растяжка помогает уменьшить боль в мышцах после тренировок. Эластичные мышцы и подвижные суставы значительно сокращают риск получения травмы во время выполнения упражнений.
Таким образом, упражнения для растяжки мышц полезны, так как:
делают мышцы и связки эластичными, что улучшает результаты в основных тренировках;
уменьшают риск травм (которые надолго могут лишить вас возможности тренироваться);
уменьшают мышечную боль и сокращают период восстановления после тренировок;
исправляют осанку.
Для начинающих особенно удобно то, что упражнения на растяжку можно выполнять в домашних условиях, по видео, без какого-либо специального оборудования.
Главное правило, которое нужно обязательно выполнять — нельзя растягивать «холодные» мышцы. Сама растяжка перед тренировкой не занимает более 10 минут — мышцы подготавливаются к нагрузке, они не должны устать до того, как начнут выполнять основную часть работы.
Видео: Эффективная растяжка на шпагат за 10 минут
Будьте спортивными вместе с FITNESSI!
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