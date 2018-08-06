Как ухаживает за кожей Джиджи Хадид?

Гладкая кожа с ровным тоном и легким свечением «изнутри» — как модели удается добиться такого эффекта без макияжа?

У Джиджи сухая кожа, поэтому ее бьюти-рутина включает не только увлажняющий крем, но и правильный питьевой режим — два литра воды в течение дня. Быстро снять макияж (например, в такси) после съемок и показов ей помогают влажные очищающие салфетки. Дома минимум два раза в неделю модель отшелушивает кожу скрабом Fresh Skin Apricot Scrub, St. Ives: «Измельченные абрикосовые косточки отлично улучшают кровообращение и делают кожу чистой и мягкой».

После очищения Джиджи всегда наносит питательный крем Hydra Beauty Crème Riche, Chanel — его текстура не оставляет жирной пленки на лице.

Не забывает модель и про кожу губ — регулярно делает скраб, который наносит с помощью чистой щеточки из-под туши.