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Чем может удивить женская грудь
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Чем может удивить женская грудь 

Рамблер 13 часов назад
Мужчины называют женскую грудь самой сексуальной частью тела. Но у груди есть масса секретов, и некоторые кажутся настолько нереалистичными, что в них с трудов верится.
1. Женская грудь несимметрична. Правая и левая грудь различаются по форме, размеру и даже плотности, но в большинстве случаев это почти незаметно.
2. Самый распространённый размер груди — пятый. Бельё именно этого размера чаще всего покупают в магазинах, так что фотомодели с миниатюрными формами — это, скорее, исключение.
3. Грудь теряет форму у всех. К сожалению, это естественный процесс и предотвратить его невозможно. Ускоряют обвисание груди беременность, возраст и вредные привычки. Хотя в большей степени потеря формы заметна у крупных женщин, девушек с маленькой грудью ждёт та же участь.
4. Самая большая натуральная грудь принадлежит американке Энни Хоукинс Тёрнер. Объём груди Энни — 178 сантиметров. А вот жительница Бразилии Шейли Херши — рекордсменка среди обладательниц искусственного бюста. С помощью пластических операций она добилась объёма в 160 сантиметров.
5. Женщины с большой грудью испытывают сложности при занятиях спортом. Дискомфорт и боли в спине — это лишь малая часть проблем. А активные занятия аэробикой для дам с внушительным бюстом вообще чреваты разрывом грудных связок.
Женский форум4
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