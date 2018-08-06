Чем может удивить женская грудь

Мужчины называют женскую грудь самой сексуальной частью тела. Но у груди есть масса секретов, и некоторые кажутся настолько нереалистичными, что в них с трудов верится.

1. Женская грудь несимметрична. Правая и левая грудь различаются по форме, размеру и даже плотности, но в большинстве случаев это почти незаметно.

2. Самый распространённый размер груди — пятый. Бельё именно этого размера чаще всего покупают в магазинах, так что фотомодели с миниатюрными формами — это, скорее, исключение.

3. Грудь теряет форму у всех. К сожалению, это естественный процесс и предотвратить его невозможно. Ускоряют обвисание груди беременность, возраст и вредные привычки. Хотя в большей степени потеря формы заметна у крупных женщин, девушек с маленькой грудью ждёт та же участь.

4. Самая большая натуральная грудь принадлежит американке Энни Хоукинс Тёрнер. Объём груди Энни — 178 сантиметров. А вот жительница Бразилии Шейли Херши — рекордсменка среди обладательниц искусственного бюста. С помощью пластических операций она добилась объёма в 160 сантиметров.

5. Женщины с большой грудью испытывают сложности при занятиях спортом. Дискомфорт и боли в спине — это лишь малая часть проблем. А активные занятия аэробикой для дам с внушительным бюстом вообще чреваты разрывом грудных связок.