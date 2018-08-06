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Болит спина? Выбирайте правильную обувь!
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Болит спина? Выбирайте правильную обувь! 

ИД «Собеседник» 48 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Для здоровья позвоночника и окружающих его мышц важно, какую обувь носит человек: она должна быть «дышащей».
Нужно следить, чтобы стопы не были напряжены или деформированы обувью, потому что дисбаланс в этой части единой системы мышц будет распространяться выше, на спину. Выбрать комфортную обувь непросто: часто длина ступни правой и левой ног немного не совпадают (ориентируйтесь на ногу с более длинной ступней), может не подойти полнота изделия, оказаться неудобной колодка. Не стесняйтесь «перемерить полмагазина» — этот труд окупится!
Предпочтительны модели с мягкой, гнущейся подошвой, имеющие небольшой каблук — минимум 1,5 сантиметра. Плоская обувь не даст необходимой опоры. Обратите внимание и на жесткость задника: он должен хорошо фиксировать голеностопный сустав. Ну и, конечно, важно, чтобы обувь не мешала стопам «дышать». Тут натуральная кожа вне конкуренции! Обувь из искусственных материалов можно надевать только на короткое время — пробежки, занятия в спортзале и т.д.
В быту, на работе, при занятиях спортом помните о важности равномерной нагрузки на мышцы, и боли в спине минуют вас.
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