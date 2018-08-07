Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки

Основной отличительный признак этого вида спорта — изящная и упругая фигура без гипертрофии мышц. Поэтому считается, что фитнес — спорт только для женщин. Для тех, кто любит накаченное тело, больше подойдут силовые нагрузки или культуризм.

Из-за недостатка опыта и информации новички теряются при выборе направления фитнеса ввиду большого многообразия существующих течений. Обычно тренажерные залы предлагают более десяти видов, отличающихся техникой движений и физическим напряжением. Эта статья расскажет всё о фитнесе для женщин: направления, специфика, нагрузка.

Какой фитнес выбрать?

Йога — идеальна для людей, желающих отдохнуть и расслабиться. Характер выполняемых движений плавный и неторопливый. Инструктор показывает позицию, которую необходимо принять и сохранять пару минут. Количество асан дает возможность создать индивидуальный подход к занятиям. Особенно оценят женщины крупных размеров, для которых некоторые движения сложны в выполнении.

Йога — вид фитнеса, не вызывающий мышечной боли, и философское увлечение, приносящее успокоение и гармонию.

Одно из новых направлений в фитнесе — пилатес. Отличается от йоги дыхательной системой и использованием спортивного оборудования. Направлен на укрепление и оздоровление организма. Во время тренинга происходит энергичное повторение неподвижных поз. Результат занятий — увеличение гибкости и подвижности суставов, укрепление мышечного каркаса и быстрое уменьшение веса. Как и йога, универсальное течение, подходящее для любого возраста и телосложения.

Новое в фитнесе направление — бодифлекс, основано на теории о том, что кровь, обогащенная кислородом, стимулирует жиросжигание. Смысл занятий — правильное выполнение упражнений и соблюдение дыхательной техники. Одно из обязательных условий для достижения эффекта — тренинг на пустой желудок. Идеален для похудения и сброса лишних килограммов. Для стройных девушек, целью которых стоит сделать тело подтянутым, бодифлекс не принесет желаемых результатов.

Аэробика для женщин остается самой востребованной разновидностью фитнеса. Занятие включает в себя энергичные движения под музыкальное сопровождение. Ритмичная гимнастика может проводиться на степ-платформах, в воде, с использованием гантелей и других утяжелителей. Яркими примерами танцевальной аэробики являются зумба и танец живота. Разновидность кардиотренирок отлично способствует похудению, укреплению сердечно-сосудистой системы, повышению упругости кожи. Рекомендуется проводить занятие в удобной одежде и обуви, свободно пропускающей воздух и воду.

Современный фитнес невозможно представить без такого направления, как кроссфит. Сочетание аэробных упражнений, силовой нагрузки и гимнастики дает такой желанный эффект уменьшения жировой прослойки и увеличение силовых показателей и выносливости. Занятия высокой интенсивности и энергозатратности включают в себя комбинацию различных видов спорта и всесторонне совершенствуют тело спортсмена.

Велопрогулки. Они не только помогут в потере лишнего веса, но и зарядят положительными эмоциями. Во время езды ты сможешь полюбоваться красивым пейзажем, послушать природу. Лучше всего начинать с небольших дистанций, понемногу увеличивая время и темп прогулог. Как сообщают американские исследователи, люди, часто катающиеся на велосипедах, намного реже страдают болезнями сердечно-сосудистой системы.

В наше время на улицах все чаще можно встретить людей, занимающихся скандинавской ходьбой. В данном виде спорта используются специальные палки, которые помогают задействовать практически все мышцы тела.

Тем, кто хочет сохранить и улучшить растяжку, стоит выбрать направление стретчинга. Тренировки гибкости помогают насытить тело кислородом, ускорить обмен веществ и укрепить самочувствие. Регулярность занятий уменьшит мускулатуру и сформирует красивую точеную фигуру. Упражнения лучше всего выполнять по утрам или в качестве завершения тренировок. Для более быстрого результата стретчингу стоит уделять не менее получаса 3-4 раза еженедельно.

Тренировки по калланетике помогают в повышении мышечного тонуса, жиросжигании и моделировании тела. Основная суть данного направления заключается в медитации и акцентировании внимания на своих ощущениях. При этом на тренингах задействуется мускулатура всего тела.

Понятия фитнеса и шейпинг в народе частенько путают. И то, и другое нацелено на красивую и стройную фигуру. Но главное отличие заключается в том, что на шейпинге внимание уделяется проблемным зонам, а все остальное тело просто держится в тонусе.

Выбор категории фитнеса должен основываться на индивидуальных желаниях и возможностях. Необходимо учесть физическую подготовку, близость программы, ожидаемый результат.

Рацион — меню и время

Для достижения максимальных результатов необходимо соблюдать правильный режим питания. Эффективный сброс лишнего веса единственно возможен при одновременном сочетании физических упражнений и здоровой пищи.

При составлении меню нужно учитывать задачу, которая стоит перед спортсменом: максимальное уменьшение жировой ткани, наращивание мышц или же похудение. Все приемы пищи включают только натуральные и высококачественные продукты. Рекомендуемый режим питания:

Перед занятиями (за 2-3 часа) необходимо насытить организм протеинами и углеводами с минимальным содержанием жиров. Хорошо подойдет нежирное мясо курицы с рисовым гарниром, яйца или тушеная телятина.

Непосредственно до физических упражнений должны принять пищу те, кто «сидит на массе». Идеальные углеводные продукты — фрукты (яблоки или бананы).

В течении всего тренинга употреблять воду, можно натуральные соки.

В постренировочном периоде (по истечении двух часов) нужно компенсировать затраченную энергию жидкими углеводами и протеином.

Кофе и содержащие кофеин блюда мешают усвоению белковой пищи, поэтому рекомендуется воздержаться от приема таких продуктов. Перед употреблением витаминных комплексов нужна консультация врача.

Что включает в себя фитнес

Все стили и направления, вне зависимости от нагрузок и обещанного результата, схожи в следующих элементах:

разминочный комплекс продолжительностью в пять минут для разогрева и подготовка организма к предстоящим занятиям;

кардиоупражнения, направленные на улучшение работы сердечно-сосудистой системы;

силовая нагрузка, нацеленная на укрепление мышечного каркаса и сжигание жировых тканей;

растяжка, как завершающий элемент, расслабляет мышцы, предотвращает травмы и увеличивает гибкость.

Для подробного знакомства с программами лучше обратиться к тренеру или воспользоваться интернет ресурсами, где хранится в открытом доступе большое количество видео уроков занятий с рекомендациями от профессиональных инструкторов.

Силовой фитнес: описание и особенности плана занятий

Силовые виды тренировок в фитнесе помогают сбросить излишки веса, сформировать красивые контуры тела с четко очерченными мышцами. Но для достижения положительного эффекта силовых нагрузок мало. Необходимо добавить в программу кардио упражнения, желательно в соотношении один к одному (сила и кардио).

Что касается силового комплекса — для достижения результата за максимально возможные короткие сроки не стоит усложнять тренировку, достаточно ограничиться десятком упражнений, направленных на несколько групп мышц и составляющих базу. Приближают к поставленной цели и занятия с незакрепленной штангой, гантелями и с использованием тренажеров.

Обязательны следующие упражнения:

подтягивания на турнике;

поднятие гантелей вертикально в положении лежа на спине;

скручивания, планка, наклоны и подъемы ног для рельефного пресса;

поднятие-опускание тела в положении лежа с использованием рук;

классическая становая тяга;

приседания.

Средняя продолжительность тренинга — 40-50 минут.

Для силовых упражнений новичкам советуют брать утяжелители по полтора килограмма. Вес гантелей увеличивать постепенно, по мере привыкания мышц к нагрузке.

Обязательно уделять внимание восстановительному периоду организма для достижения прогресса тренировок и во избежание регресса, быстрой утомляемости и мышечной боли