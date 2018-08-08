Как живет британец, который икает уже десять лет

Все люди разные, причём речь идёт не только о внешности и особенностях характера, но и физиологических показателях. Например, нормальной температурой человеческого тела считается 36,6, однако есть немало людей, для которых нормальная температура 36,1 или 37,2. А эти люди живут с физическими отклонениями, которые большинству кажутся по-настоящему странными.

1. Треть жизни человек проводит во сне. Несмотря на то, что учёные пока так и не разобрались, зачем нам нужен сон, бессонница может убить. Однако 12-летний парнишка Рэтт Шеннон не спит уже семь лет. Выяснилось, что у него пережат мозжечок на участке, отвечающем за сон и функционирование организма.

2. Человек состоит из воды на 80 процентов, наш мир вообще появился благодаря воде. Но вот австралийке Эшли Моррис действительно не повезло: у неё аллергия на воду. Эшли запрещается взаимодействие с водой более минуты, иначе у неё возникает аллергическая реакция. Эта патология чрезвычайно редка, сегодня в мире не более десятка больных с таким недугом.

3. Житель Великобритании Крис Сандс в 26 годам преуспел на музыкальном поприще. Но известен он не только этим. В 2006 году у Криса началась икота, которая не проходила неделю, потом она исчезла, но примерно через год приступ начался снова. И не заканчивается до сих пор.