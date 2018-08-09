Модели, которых убила анорексия

Мода последних десятилетий приветствует стройность. На подиумы выходят очень худые модели, со страниц журналов на читателей смотрят стройные красавицы, по красным дорожкам дефилируют актрисы и певицы, которые, кажется, всю жизнь провели в спортивных залах. Но чересчур усердное стремление к избавлению от лишнего веса приводит порой к трагедиям.

Анорексия, то есть отказ от еды ради похудения, — это настоящий недуг, которым страдают и фотомодели, и обычные девушки. Иногда им удаётся справиться с болезнью и вернуться к нормальному режиму питанию, но иногда анорексия становится причиной смерти. Одна из самых известных жертв анорексии — модель Изабель Каро, которая умерла в 2010 году в возрасте 28 лет. Девушка не страдала лишним весом, а худеть начала из-за матери. Та не смогла перенести взросление дочери, поэтому в 12 лет запретила ей покидать дом и внушала мысли о том, как ужасен процесс взросление и женственные формы. Изабель перестала есть, чтобы внешне оставаться угловатым подростком, но начала подрабатывать моделью. Чрезмерная худоба не позволила ей стать профессионалом, зато Изабель сумела попасть на телевидение и рассказать о своей проблеме. Девушке помогли врачи, вес начал увеличиваться, но, к сожалению, повреждения в организме были уже необратимыми, и Каро ушла из жизни.