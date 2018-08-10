Странные и пугающие диеты

Женщины, которые стремятся похудеть, не только занимаются спортом, но и придерживаются строгих диет. Некоторые диеты настолько экзотичны, что пугают своей странностью.

1. Заражение паразитами. В 2010 году эта чудовищная диета захватила мир. Люди скупали капсулы с яйцами глистов и заражались ими. Принцип диеты заключался в том, что заражённый человек мог есть всё, что угодно, ведь пищу всё равно уничтожали паразиты. Учёные сразу же забили тревогу, ведь такой способ снижения веса вёл к болезням и смертям.

2. Арт-диета. Этот режим питания также известен как «французская диета» и сводится к обычному голоданию. Один из самых тяжёлых аспектов этой диеты заключается в следующем: нужно приготовить аппетитное блюдо, помазать им губы и облизнуть их. Дегустировать приготовленное запрещено. Суть диеты объяснялась так: в процессе приготовления еды организм обманывается, думая, что раз еда приготовлена, значит, она уже съедена.

3. Диета оборотня. Диета привязана к лунному циклу. Организм человека на 80 процентов состоит из воды, а Луна воздействует на всю воду на планете, поэтому эти факторы решили учесть при организации питания. Так, в полнолуние диета предлагает голодать сутки, а в другие фазы лунного цикла предписывает употреблять злаки и фрукты.