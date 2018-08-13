Ошибки на кухне, которые провоцируют болезни

В деле приготовления еды не может быть мелочей. Нас преследуют не только пищевые отравления, но и настоящие болезни, которые могут развиться из-за неправильного обращения с ингредиентами и обработки продуктов для сложных и даже простых блюд. Даже шефам не удается полностью избежать типичных ошибок на кухне, ведь иногда с ними процесс кажется проще и быстрее. Тем не менее стоит знать, как подобные огрехи могут повлиять на здоровье и качество жизни.

Пренебрежение кухонным термометром

Многие считают, что кухонный термометр — гаджет для фанатов, а обычным любителям раз-другой в неделю приготовить полный ужин он без надобности. Но правда в том, что часто без него тяжело определить, тщательно ли приготовлено мясо или курица. Снаружи оно, вроде бы, уже начинает подгорать, а внутри еще сырое. В этот раз вы, может быть, не отравитесь, но можете подхватить паразитов, и последствия этого будут выстреливать еще не раз. Еще один момент — 80% пищевых отравлений происходят не из-за испорченной пищи, а из-за бактерий, которые не были убиты надлежащей высокой температурой приготовления мяса или птицы.

Проблемы с температурой хранения

Не только температура хранения, но и температура приготовления играет важную роль в качестве вашего питания. Вы можете быть уверены, что мясо не потеряет товарного вида, если полежит сутки без заморозки, но даже в холодильнике внутри этого куска происходят некрозные процессы, которые могут вызвать нежелательные последствия. Разогревать пищу нужно всегда до кипения или до 75 градусов Цельсия, если речь не идет о жидкой пище.

Некачественное мытье продуктов

Велик соблазн не мыть овощи, бананы или орехи, если на упаковке указано, что их уже помыли, или кажется, что при снятии шкурки сердцевина останется чистой. Это именно тот случай, когда вы сами навлекаете на себя кишечные инфекции или желудочные расстройства. Лучше всего мыть фрукты, овощи и орехи каждый раз и не просто проточной водой, а специально предназначенным для этого средством.

Очистка мяса и птицы

А вот мясо и птицу мыть не нужно вовсе. То же относится к морепродуктам. Этим можно добиться только худшего результата, поскольку поверхность этих продуктов вы таким образом не очистите, зато разбрызгаете вредоносные микроорганизмы по всей кухне. А так они бы уничтожились сами собой во время приготовления. Кстати, мыть не стоит и яйца, потому что вода, которой вы это делаете, неизбежно попадет на другие продукты и может их загрязнить. Хорошо, если они подвергнутся термообработке, но вдруг из них планировалось сделать салат?

Невнимание к упаковке

Кажется, упакованные продукты более безопасны. Особенно это может касаться консервов и вакуумных пакетов. Но будьте осторожны с ними и смотрите, нет ли повреждения, вздутия и другого рода нарушения целостности упаковки. Невнимание к консервам может буквально стоить вам жизни, поскольку нарушение герметичности или изначальная ошибка в консервации может генерировать опасные бактерии.

Приготовление из остатков

Любители пиццы, солянки и новогодних салатиков на третий день каникул — задумайтесь. Утилизировать остатки из холодильника таким способом — довольно плохая идея. Даже если срок годности еще не вышел, упаковка все равно была нарушена и это не лучшем образом сказалось на колбасе или оливках. Поэтому не жалейте и просто выбрасывайте все, что «завалялось».

Перекрестное загрязнение

Перекрестное загрязнение — еще одна неприятность, которую не ожидаешь и о которой не думаешь. Главным источником этого явления становятся яйца, рыба, мясо, если их переносить, хранить или готовить на одной поверхности с продуктами, уже готовыми к употреблению. Поэтому запомните нехитрое правило — всегда класть их в отдельные пакеты, не использовать посуду из-под них для других продуктов и не класть в холодильнике рядом.

Грязный гриль, мангал или шампуры

В летний сезон легко забыть очистить гриль, шампуры или решетку для шашлыка после очередного пикника, а в следующий раз просто использовать еще раз. Тут есть два опасных момента. Первый — сгоревшее мясо — мощный канцероген. Второй — остатки старой еды — рассадник вредных микроорганизмов. Так что просто не оставляйте после жарки на углях посуду неочищенной.

Консервирование

Если вы консервируете или иным образом пытаетесь сохранить надолго уже приготовленную еду, пожалуйста, не отступайте от канонических рецептов. Творческие отступления хороши только, когда речь не идет о консервировании. Здесь опасно все — от низкой кислотности до недостаточной солености. Ботулизм, который можно заработать на консервах — меньшее из всех зол. И еще — не храните открытые консервы дольше двух дней.

Неосторожность во время выпечки

Выпечка — еще одна скрытая опасность на кухне. Как правило, мы смешиваем тесто голыми руками и на столе. И еще ни одна выпечка не обходится без яиц, а то и начинки из сырого мяса. Важно не допускать соприкосновения теста со скорлупой или мясными отходами и уж тем более не пробовать его «на соль» до того, как оно испеклось. В любом случае, очищайте поверхности после каждого этапа выпечки.