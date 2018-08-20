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Что вы не знали о женском теле
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Что вы не знали о женском теле 

Рамблер 8 часов назад
Несмотря на многочисленные исследования и открытия, женщины по-прежнему полны загадок. Даже если не брать в расчёт пресловутое женское мышление, нельзя не согласиться с тем, что организм женщины поистине феноменален и обладает способностями, которые могут шокировать.
1. Женский мозг по размеру меньше мужского, но более функционален.
2. Тело женщины генетически более гибкое, нежели тело мужчины.
3. У женщин иммунитет намного более сильный, чем у мужчин, поэтому они реже болеют, легче переносят заболевания и дольше живут.
4. Женское обоняние различает запах феромонов.
5. У женщин прекрасно развито периферийное зрение, а у некоторых оно достигает 180 градусов.
6. Женщины лучше мужчин различают оттенки.
7. У женщин больше рецепторов, но они менее чувствительны к боли. Это качество заложено природой, в противном случае ни одна женщина не пережила бы роды.
8. Женское сердце бьётся чаще мужского.
9. Женщины способны различать высокочастотные звуки и сразу же распознают малейшие изменения тона. Именно поэтому дамы сразу понимают, когда им говорят неправду.
10. Токсикоз при беременности — это защитный механизм, оберегающий плод.
Женский форум
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