Здоровое питание влияет на клеточное старение у женщин 

Фото: Pixabay/stevepbЗдоровое питание влияет на клеточное старение у женщинПо данным нового исследования, опубликованного в журнале American Journal of Epidemiology, диета, богатая фруктами, овощами и цельными злаками, с низким содержанием сахара, натрия и мясных продуктов, может способствовать замедлению клеточного старения у женщин.

«Главный вывод исследования заключается в том, что следование здоровой диете поможет нам поддерживать здоровые клетки и избегать некоторых хронических заболеваний», — сказала автор исследования Синди Люнг (Cindy Leung) из школы общественного здравоохранения Мичиганского университета (University of Michigan School of Public Health). «Акцент должен быть поставлен на улучшение общего качества рациона, а не на отдельных продуктах и питательных веществах».

Материалы и методы исследования

В исследовании ученые использовали длину теломер для измерения клеточного старения. Теломеры — это белковые ДНК-структуры, расположенные на концах хромосом, которые способствуют стабильности и защите ДНК. Возраст является самым мощным предсказателем длины теломер.

Леунг с соавторами исследования изучили рацион около 5000 здоровых взрослых людей, которые придерживались средиземноморской диеты, DASH-диеты (Dietary Approaches to Stop Hypertension — диетологический подход к лечению гипертонии) и диеты, разработанной Министерством сельского хозяйства США и Гарвардского университета Т. Х. Чана школы общественного здравоохранения (U. S. Department of Agriculture and the Harvard T. H. Chan School of Public Health.).