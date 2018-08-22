Здоровое питание влияет на клеточное старение у женщин

Фото: Pixabay/stevepbЗдоровое питание влияет на клеточное старение у женщинПо данным нового исследования, опубликованного в журнале American Journal of Epidemiology, диета, богатая фруктами, овощами и цельными злаками, с низким содержанием сахара, натрия и мясных продуктов, может способствовать замедлению клеточного старения у женщин.

«Главный вывод исследования заключается в том, что следование здоровой диете поможет нам поддерживать здоровые клетки и избегать некоторых хронических заболеваний», — сказала автор исследования Синди Люнг (Cindy Leung) из школы общественного здравоохранения Мичиганского университета (University of Michigan School of Public Health). «Акцент должен быть поставлен на улучшение общего качества рациона, а не на отдельных продуктах и питательных веществах».

Материалы и методы исследования

В исследовании ученые использовали длину теломер для измерения клеточного старения. Теломеры — это белковые ДНК-структуры, расположенные на концах хромосом, которые способствуют стабильности и защите ДНК. Возраст является самым мощным предсказателем длины теломер.

Леунг с соавторами исследования изучили рацион около 5000 здоровых взрослых людей, которые придерживались средиземноморской диеты, DASH-диеты (Dietary Approaches to Stop Hypertension — диетологический подход к лечению гипертонии) и диеты, разработанной Министерством сельского хозяйства США и Гарвардского университета Т. Х. Чана школы общественного здравоохранения (U. S. Department of Agriculture and the Harvard T. H. Chan School of Public Health.).

Результаты научной работы

Недавние исследовании показывали, что теломеры могут быть сокращены из-за поведенческих, экологических и психологических факторов. Более короткие теломеры связаны с повышенным риском сердечных заболеваний, диабетом типа 2 и некоторых видов рака. Для женщин более высокие показатели по каждому из индексов были связаны с длиной теломер.

«Мы были удивлены, что результаты были последовательными независимо от индекса качества диеты, который мы использовали», — сказала Леунг. «Все четыре диеты подчеркивают употребление большого количества фруктов, овощей, цельного зерна и растительного белка, а также ограничение потребления сахара, натрия, красного и обработанного мяса».

«В целом, результаты показывают, что следование этим рекомендациям связано с большей длиной теломер и снижает риск развития основных хронических заболеваний».

Соавтор исследования Элисса Эпель (Elissa Epel), сотрудница Калифорнийского университета (University of California) в Сан-Франциско, сказала: «Общность всех моделей здорового питания заключается в том, что они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они создают биохимическую среду, благоприятную для теломер».

«Мы видели некоторые гендерные различия в предыдущих исследованиях по питанию», — сказала Леунг. «В нашем исследовании мужчины имели более низкие показатели качества питания, чем женщины. Мужчины больше потребляют сладкие напитки и мясные продукты».

Выводы

“Возможно, что не все продукты одинаково влияют на длину теломер, и человеку нужно большее количество защитных продуктов, чтобы минимизировать вредное воздействие других. Однако для дальнейшего изучения этого вопроса необходимы дополнительные исследования», -заключила Леунг.

Авторы другого исследования утверждают, что средиземноморская диета может замедлить прогрессирование псориаза.