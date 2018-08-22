Стареющая мать пишет трогательное письмо дочери — до мурашек!

Моя дорогая девочка,

В тот день, когда ты увидишь, что я старею, я прошу тебя, пожалуйста, будь терпелива, но, прежде всего, постарайся понять, что я переживаю. Если, когда мы говорим, я повторяю то же самое тысячу раз, не прерывай, чтобы сказать: «Ты сказала то же самое минуту назад» … просто послушай, пожалуйста. Попытайся вспомнить времена, когда ты была маленькой, и я читала ту же историю каждую ночь, пока ты не засыпала.

Когда я не хочу принимать ванну, не злись и не смущай меня. Помнишь, когда я бегала за тобой, оправдываясь и пытаясь заставить тебя принять душ, когда ты была еще девочкой?

Когда ты видишь, как невежественна я, когда дело доходит до новых технологий, дай мне время, чтобы узнать их, и не смотри на меня таким образом… Помни, милая, я терпеливо учила тебя, как делать много вещей, как правильно питаться, одеваться, расчесывать волосы и иметь дело с жизненными проблемами каждый день… в день, когда ты увидишь, что я старею, я прошу тебя, пожалуйста, будь терпелива, но больше всего, постарайся понять, что я переживаю.

Если я время от времени теряю связь с тем, о чем мы говорим, дай мне время вспомнить, и если я не могу, не нервничай. Просто знай в своем сердце, что самое главное для меня — быть с тобой.

И, когда мои старые, усталые ноги не позволяют мне двигаться так же быстро, как и раньше, дай мне свою руку так же, как я предложила свою, когда ты впервые пошла.

Когда наступят эти дни, не грусти… просто будь со мной, и пойми меня, пока я доберусь до конца своей жизни с любовью. Я буду лелеять и благодарить тебя за дар времени и радости, которыми мы делились.

С большой улыбкой и огромной любовью, которую я всегда имела для тебя, я просто хочу сказать, Я люблю тебя … моя дорогая дочь.