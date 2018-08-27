Ещё
Что вы не знали о мужском теле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что вы не знали о мужском теле 

Рамблер 15 часов назад
Женщины лучше различают цвета и вкусы, они более гибкие от природы, чаще плачут и дольше живут. Впрочем, мужчины тоже обладают некоторыми уникальными особенности, и вот факты, подтверждающие это.
1. Все эмбрионы изначально женского пола, мужская Y-хромосома начинает проявлять активность через 5-6 недель после оплодотворения, и только тогда эмбрион начинает развиваться как мужской.
2. Если отец мужчины лысый, то склонность к облысению повышается на 60 процентов. Также облысение ускоряет высокий уровень мужских гормонов.
3. Мужчины внешне стареют позже женщин, и особенно это заметно по лицу. С возрастом мужская кожа тоже начинает терять коллаген, но происходит это медленнее, чем у женщин, поэтому и морщины у них мене выражены, чем у ровесниц.
4. Мужчин часто называют толстокожими, и физиологически это соответствует действительности. У представителей сильной половины внешний слой кожи более толстый, это обусловлено высоким уровнем тестостерона в организме.
5. У мужчин есть железы, способные производить грудное молоко.
6. Заметно выступающий кадык позволяет точно сказать, что перед нами мужчина. Он образуется пластинами щитовидного хряща и защищает голосовые связки. У женщин кадык тоже есть, но он почти не выражен, оттого и незаметен.
7. Хотя мужчины плохо различают оттенки цветов, они лучше видят разницу в яркости света.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение