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Как постареть как можно быстрее
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Как постареть как можно быстрее 

Рамблер 19 часов назад
Хотите постареть побыстрее и выглядеть старше ровесников? Тогда обзаведитесь этими привычками.
1. Ежедневно ставьте себе как можно больше задач. Желательно трудновыполнимых. Из-за страха что-то не успеть вы постоянно будете находиться в стрессе, что и приведёт вас к раннему старению.
2. Постоянно ешьте десерты. Не отказывайтесь от них даже после обильного застолья и дополняйте сладости чаем или капучино. Несколько лишних килограммов, дополнительные морщины и возрастные болезни будут гарантированы.
3. Спите не больше пяти часов. Отсутствие нормального полноценного отдыха добавит вам морщин и подарит мешки под глазами. А ещё учёные доказали, что если режим сна сбивается, то в два раза повышается риск появления умственных заболеваний и старит мозг на пять лет.
4. Смотрите телевизор почаще. Масштабное исследование показало, что каждый час просмотра телевизора сокращает продолжительность жизни на 22 минуты. Кстати, лучший способ навредить себе просмотром тв — поминутно переключаться с новостей на аналитические программы, закусывая реплики ведущих чем-то вкусненьким.
5. Сидите в любой ситуации. Малоподвижный образ жизни повышает риск возникновения сердечно-сосудистых болезней и рака, ведёт к искривлению позвоночника, способствует появлению проблем с почками и набору лишнего веса.
О других привычках, благодаря которым вы постареете ещё быстрее, рассказывает видео.
Женский форум
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