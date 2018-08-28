20 фраз, которые помогут, когда ребенок не слушается

1. Вместо «Я же говорила, что надо быть осторожнее!»:

"Какой урок ты извлек?"

2. Вместо «Перестань орать!»

"Давай будем говорить нежно и тихо"

3. Вместо «Я тебя уже три раза просила, делай немедленно!»

"Ты сам это сделаешь или тебе нужна помощь?"

4. Вместо «Ну как тебе не стыдно?»

"Давай подумаем, как стоило поступить?"

5. Вместо «Перестань!», «Нет!»

"Пожалуйста, не делай этого"

6. Вместо «Хватит ковыряться, поспеши!»

"Давай представим, что мы быстрые гепарды"

7. Вместо «Пошли домой, немедленно!»

"Уйдем сейчас или через 10 минут?"

8. Вместо «Я же сказала, что у меня нет денег!»

"Давай оставим эту игрушку для Деда Мороза"

9. Вместо «Прекращай ныть!»

"Остановись, сделай глубокий вдох и спокойно скажи, чего хочешь"

10. Вместо «Веди себя хорошо!»

"Уважай себя и окружающих"

11. Вместо «Хватит командовать!»

"Придумай игру для всех"

12. Вместо «Сделай то-то и то-то»

"Ты мне очень поможешь, если сделаешь…"

13. Вместо «Не реви!»

"Поплачь, если тебе хочется"

14. Вместо «Вот тебе печенька, только не ной»

"Давай подумаем, что тебя может утешить?"

15. Вместо «Дай я сама сделаю»

"Я спокойно подожду, пока ты закончишь"

16. Вместо «Мне не нужен такой плохой мальчик»

"Я люблю тебя несмотря ни на что"

17. Вместо «Ты еще маленький»

"Ты дорастешь до этого, когда…"

18. Вместо «Мне все равно»

"Я бы хотела, чтобы ты сам решил"

19. Вместо «Почему я все должна делать за тебя?»

"Я с радостью помогу и поддержу тебя"

20. Вместо «Выше нос!»

"Я вижу, что ты грустишь. Расскажешь, почему?"