Как дожить до ста лет

Долгожителями называют людей, проживших более 90 лет. По последним исследованиям, в нашей стране проживает чуть больше 8 000 человек, чей возраст превышает 100 лет, но больше всего долгожителей среди японцев: в 2010 году в стране насчитывалось 44 000 столетних жителей. Однако долгожители-рекордсмены есть и в других странах.

Француженка Жанна Луиза Кальман — персона легендарная. Она была единственным человеком, дожившим до 120 лет, чей возраст был подтверждён документально. Кальман также дольше всех удерживала титул «самого старого живого человека на Земле». Женщина ушла из жизни в 1997 году, прожив 122 года 5 месяцев 14 дней. Журналисты и врачи пытались разгадать секрет долголетия Кальман, но пока так и не решили, в чём он заключался. Известно, что мадам Жанна очень любила шоколад и портвейн и курила 95 лет. Отказалась от сигарет она в 117 лет и только потому, что из-за плохо зрения ей стало сложно прикуривать. Зато каждый день женщина употребляла оливковое масло, которое, возможно, и дарило ей здоровье. Впрочем, кое-кто уверен, что залогом долголетия Жанны Кальман был позитивный взгляд на жизнь и отменное чувство юмора.

Посмотрев видео, вы узнаете ещё о девяти известных долгожителях.