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Актрисы, разъевшиеся ради ролей
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Актрисы, разъевшиеся ради ролей 

Рамблер 7 часов назад
Актёрам нередко приходится ради яркой роли менять внешность, в том числе худеть или поправляться. Эти отечественные знаменитости пожертвовали фигурами и набрали несколько килограммов, чтобы достоверно изобразить своих героинь.
1. Вера Сотникова. Актриса поправилась на 10 кг и перекрасила рыжие локоны в чёрный цвет, когда готовилась к роли певицы Людмилы Зыкиной в сериале «Людмила».
2. Александра Бортич. Молодую актрису пригласили в комедию «Я худею» на главную роль. По сюжету девушка, которую бросил возлюбленный из-за её полноты, худеет и становится истинной красоткой. Для этого Александра набрала 20 кг и сбрасывала их прямо во время съёмок.
3. Яна Крайнова. Ради того, чтобы сыграть героиню с аппетитными формами в сериале «Дневник доктора Зайцевой» Яна прибавила 8 кг.
4. Юлия Снигирь. В историческом сериале «Великая» Юлия, которая никогда не отличалась полнотой, играла пышнотелую Екатерину Вторую, поэтому набор 13 кг стал для неё необходимостью.
5. Полина Гренц. Актрисе предстояло играть в сериале «Физрук» упитанную школьницу, для чего субтильной Полине понадобилось прибавить 10 кг.
Женский форум
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