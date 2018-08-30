Факты о теле, которые перевернут ваш мир

Что вы знаете о собственном теле? Наверняка этот вопрос покажется странным, вы за три-четыре десятка лет самого себя можно изучить досконально. Но наш организм — система настолько сложная, что даже всезнайки-учёные порой приходят в недоумение от его способностей.

1. Мозг умеет генерировать электричество.

2. Зубы акулы и человека похожи.

3. В желудке настолько сильная кислотная среда, что слизистая желудка обновляется каждые 3-4 дня.

4. Человек может изобразить около 7 000 эмоций.

5. У новорождённого больше костей, чем у взрослого.

6. Глаз может различить 10 000 000 цветовых оттенков.

7. Воспоминания — это, скорее, игра воображения, чем реальность.

8. Фобии человека связаны с ДНК.

9. Пупок — это рассадник бактерий, там живёт полторы тысячи видов бактерий.

10. Сердце реагирует на музыку, меняя ритм в такт композиции.

11. Слюной, которую человек производит в течение жизни, можно заполнить два бассейна. А перекачанная за всю жизнь кровь поместилась бы в 20 железнодорожных цистернах.

12. Храп может оглушить и спящего, и его соседей.

13. При чихании бактерии вылетают изо рта со скоростью 160 км/ч.

14. Нос способен распознать до 1 000 000 000 запахов.

15. Частота дыхания человека такая же, как у лошади.

16. За всю жизнь человек сбрасывает 50 кг кожи.