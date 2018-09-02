В Великобритании нашли эффективный способ похудеть

Ранний ужин и поздний завтрак позволяют человеку снизить вес, заявили в научной группе под руководством доктора Джонатана Джонстона, представляющей Университет Суррея в Англии, передает ФАН.

Ученые пригласили принять участие в исследовании 16 добровольцев. Девять из них обязались завтракать на 1,5 часа позже, а ужинать, наоборот — на 90 минут раньше. Остальные 7 человек питались в прежнем режиме. Все участники эксперимента не изменяли своим пищевым привычкам и не соблюдали строгой диеты.

В результате первая группа потеряла в два раза больше веса, чем те, кто питался в обычном режиме. Кроме того, они отметили у себя снижение аппетита.

"Хотя это исследование и небольшое, оно дало нам бесценное представление о том, как небольшие изменения во времени приема пищи могут принести пользу нашему организму", — убежден Джонстон.

Доктор отметил, что уменьшение жировых отложений сокращает риск развития ожирения и связанных с ним заболеваний.