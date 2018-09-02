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В Великобритании нашли эффективный способ похудеть
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В Великобритании нашли эффективный способ похудеть 

Газета.Ru + ещё 18 30 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ранний ужин и поздний завтрак позволяют человеку снизить вес, заявили в научной группе под руководством доктора Джонатана Джонстона, представляющей Университет Суррея в Англии, передает ФАН.
Ученые пригласили принять участие в исследовании 16 добровольцев. Девять из них обязались завтракать на 1,5 часа позже, а ужинать, наоборот — на 90 минут раньше. Остальные 7 человек питались в прежнем режиме. Все участники эксперимента не изменяли своим пищевым привычкам и не соблюдали строгой диеты.
В результате первая группа потеряла в два раза больше веса, чем те, кто питался в обычном режиме. Кроме того, они отметили у себя снижение аппетита.
"Хотя это исследование и небольшое, оно дало нам бесценное представление о том, как небольшие изменения во времени приема пищи могут принести пользу нашему организму", — убежден Джонстон.
Доктор отметил, что уменьшение жировых отложений сокращает риск развития ожирения и связанных с ним заболеваний.
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