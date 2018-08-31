Сюрпризы, которые преподносит тело

Как вы думаете, когда ваш мозг проявляет максимальную активность? Нет, вовсе не при напряжённой умственной работе, как можно было бы подумать. Учёные уверяют, что активнее всего мозг во время сна. Но это не единственная странная особенность человеческого организма.

1. Без сердца и мозга человек жить не может, но вот без части желудка или печени, селезёнки, почки, органов таза вполне можно обойтись.

2. Зубы появляются ещё в утробе матери. Это утверждение может показаться нелепым, ведь у новорождённых нет зубов. Зато ткани, из которых через несколько месяцев вырастут молочные зубы, у малышей формируются до рождения. А вот 1 из 2 000 младенцев рождается с одним или несколькими крошечными зубками.

3. Орган слуха — это уши. Но на звуки реагируют и глаза: даже самый тихий звук вызывает расширение зрачков.

4. Язык — это самая выносливая мышца в организме, которая никогда не устаёт. Кроме того, это ещё и самая чувствительная и гибкая мышца у человека, не имеющая костей и функционирующая без опоры на скелет.

5. Согласно статистическим данным левши живут меньше правшей.