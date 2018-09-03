Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело

В погоне за рельефным телом и выраженными мышцами бодибилдеры готовы на многое. Далеко не все спортсмены идут к победе на конкурсах и чемпионатах честным путём, и бодибилдеры — не исключение. Они не только изнуряют себя многочасовыми тренировками и белковыми диетами, они принимают медицинские препараты и делают инъекции, способствующие набору мышечной массы. Однако всё это чревато большими проблемами.

1. Маркус Рюль. Восемнадцатилетний Маркус повредил колено, играя в футбол, и врач посоветовал ему заняться бодибилдингом. Ежедневные многочасоввые тренировки позволили Маркусу спустя пять лет стать профессионалом, а в 2008 году его признали бодибилдером с самыми большими плечами. Одновременно Рюля Рюля стали обвинять в использовании масел для роста мышц. Ещё в конце девяностых Маркуса Рюля отстранили от конкурса «Мистер Олимпия» за применение диуретиков, а потом его исключили повторно. Сейчас Рюлю 46, он по-прежнему занимается бодибилдингом, но в конкурсах не участвует.

2. Дин Ворнби. На пике карьеры Дин выглядел впечатляюще, он был настоящей горой мышц. 10 000 калорий ежедневно, энергетические напитки, стероиды — такова была цены эффектного тела, признания коллег и восторга поклонников. Но из-за препаратов и чудовищной диеты и Дина развилась огромная неоперабельная опухоль в печени. Узнав о проблеме, Ворнби сразу же отказался от перегрузок и перешёл на нормальное питание, но этого его не спасло. Спортсмен скончался в 39 лет.

О других перестаравшихся бодибилдерах смотрите в видеосюжете.