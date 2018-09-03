Чудовищные трансформации людей

Хотите узнать, как выглядит самая большая грудь в мире? Тогда загляните в инстаграм немецкой фотомодели Майры Хиллс, известной под псевдонимом Beshine. Грудь женщины настолько огромна, что непонятно, как она вообще с ней передвигается. Майри пришлось вставить расширяющие импланты, которые нужно постоянно пополнять. Каждая грудь весит 9 кг, но Бишайн уверяет, что всё ещё недовольна формами. Но Хиллс — это не единственный пример того, как люди решаются на странные трансформации тела. Вот ещё несколько человек, которые сделали из себя химер.

1. Валерия Лукьянова стала популярной в 2012 году, когда о девушке с кукольной внешностью узнали в мире. Нереальные пропорции тела и черты лица, делающие девушку похожей на куклы, стали предметом спора пользователей Интернета. Большинство уверены, что Валерия неоднократно делала пластические операции, хотя сама она заявляет, что лишь увеличила грудь. Впрочем, достаточно взглянуть на её ранние фото, чтобы убедиться, что Лукьянова лукавит.

2. Джекки Сталлоне, маме голливудской звезды Сильвестра Сталлоне , уже сильно за 90, но её активности можно позавидовать. Джекки увлекается пластикой, но сложно сказать, что преобразования её украсили. Да и сама она говорила, что сожалеет о визитах к хирургу.

3. Кристина Рей мечтала быть похожей на героиню фильма «Кто подставил кролика Роджера» Джессику Рэббит. Девушка потратила уйму денег, чтобы приблизиться к идеалу. Сейчас Кристина — обладательница самых больших губ в мире, но останавливаться на этом не намерена и будет продолжать преобразования внешности.