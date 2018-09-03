Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют

Не секрет, что на теле человека есть точки, воздействие на которые имеет тот или иной эффект. Усилить сексуальное возбуждение или быстро заснуть, улучшить память или расслабиться, снизить аппетит или активизировать иммунитет — для всего этого существуют особые точки на нашем теле.

1. Чтобы активизировать все силы организма, избавиться от сонливости, преодолеть слабость, массируйте точку в центре ладони. Чтобы найти её, соедините кончики всех пальцев. В ямке под ними как раз и находится эта точка.

2. Массаж точки на подушечке верхней фаланги среднего пальца избавляет от тревожности, активизирует обмен веществ и поможет согреться, если вы сильно замёрзли.

3. Воздействие на подушечку верхней фаланги мизинца снижает сердечный ритм.

4. Обхватите колено ладонью и найдите безымянным пальцем небольшое углубление под коленной чашечкой. Если массировать эту точку по 20 минут в день, то улучшится память, усилится пищеварение, а иммунная система станет работать активнее.

5. Между большим и вторым пальцем ноги находится точка, нажатие на которую избавляет от бессонницы. Подобный эффект имеет и воздействие на точку на руке, расположенную между жилами на 3 пальца выше запястья.

О других точках, массаж которых способствует избавлению от множества проблем со здоровьем, узнайте из видео.