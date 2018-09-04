Чем удивляет тело

Учёные уже не первое столетие изучают человеческое тело, но оно всё ещё полно загадок. Вот ещё несколько фактов о нас, которые вы наверняка не знали.

1. Подъязычная кость — единственная кость в теле, которая не связана ни с какой другой костью.

2. Слой Дюа в роговице глаза имеет толщина 15 микрометров, но выдерживает давление до 200 кПа. Его обнаружили лишь в 2013 году.

3. Шевеление ушами осуществляется с помощью группы мышц. Эти мышцы есть у каждого человека, но пользоваться ими умеют не все: шевелить ушами способны только 15 процентов людей.

4. Разные органы тела стареют с разной скоростью. Так, очень быстро стареет ткань молочных желёз у женщин, а вот ткани сердца моложе других тканей организма.

5. Во время засыпания люди иногда просыпаются от сильного вздрагивания. Это явление носит название «миоклоническая судорога».

6. Подушечки пальцев после длительных водных процедур набухают. По одной из версий, организм таким образом защищает нас от падений и травм: влажная распухшая кожа имеет лучшее сцепление с различными поверхностями, так что даже на скользкой поверхности удержаться будет проще.

7. Потеря памяти в ряде случаев является защитным механизмом. Например, жертвы катастроф и насилия нередко забывают подробности происшествия. Так организм избавляет нервную системы от ненужных переживаний.

8. Распространено мнение, что у человека пять чувств: обоняние, зрение, слух, вкус и осязание. В реальности их гораздо больше, например, мы чувствуем температуру, ощущаем равновесие и давление.