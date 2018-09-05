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Йога против пилатеса: что выбрать
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Йога против пилатеса: что выбрать 

АиФ — Юг 7 часов назад
Сидячая работа и малоподвижный образ жизни негативно сказываются не только на фигуре, но и на здоровье спины. Поэтому после восьми часов, проведённых перед экраном монитора, лучше не лежать на диване, а заняться йогой или пилатесом. В чём сходство и отличие этих двух популярных фитнес-направлений, «АиФ-Юг» рассказала инструктор Светлана Бутова.

Спокойствие, только спокойствие

Зачастую люди, особенно впервые пришедшие в фитнес-клуб, спрашивают — в чём отличие йоги от пилатеса и какое направление выбрать.
«Йога — это философское учение о соединении трёх начал человека: физического, психического и духовного. Это древняя практика, возникшая в Индии, — объясняет инструктор. — В современной фитнес-индустрии йогу больше рассматривают как физическую тренировку. Такие занятия помогают научиться работать с основными принципами древнего искусства в условиях сегодняшнего ритма».
Стресс, эмоциональное истощение, недосыпание — ежедневный «коктейль» жителя мегаполиса. Йога — прекрасное средство для восстановления равновесия, как физического, так и душевного.
«Асаны (позы) направлены на устранение ментальных блоков и зажимов в теле, а глубокое и равномерное дыхание способствует полной релаксации, — продолжает тренер. — «Жёсткое» тело не должно служить оправданием для отказа от йоги. Не стоит судить о своей практике по тому, насколько сильно или, наоборот, мало вы способны растянуться. Здесь главное — научиться ощущать каждый уголок своего тела, сосредотачиваясь на правильном дыхании, которое во время занятий обеспечивает доставку кислорода в органы и мышцы».
По словам мастера, грамотный инструктор, обладающий не только хорошей физической подготовкой, но и глубокими знаниями по данной методике, даёт каждому ученику индивидуальные рекомендации выполнения той или иной позы. Важно учитывать потребности и особенности конкретного человека.

В основе — безопасность

Техника выполнения упражнений по системе Джозефа Пилатеса, в честь которого так и названа, помогает отвлечься, забыть о будничных проблемах, поднимает настроение, отражение в зеркале после занятий тоже становится более привлекательным. Пилатес создавался, в первую очередь, как терапевтическая практика для реабилитации пациентов, перенёсших травму или заболевания опорно-двигательного аппарата. Любой человек, даже самый неподготовленный, в сравнительно небольшие сроки способен укрепить своё тело, избавиться от лишнего веса, исправить осанку, развить мышцы, укрепить вестибулярный аппарат благодаря пилатесу.
«Чем глубже вдох, тем больше кислорода и тем активнее обмен веществ, а, следовательно, тем быстрее заметны результаты, — говорит Светлана Бутова. — С каждым вдохом мышцы становятся сильнее. Грудное рёберное дыхание, развивающее дыхательные мышцы и являющееся профилактикой застойных явлений в лёгких, — важная составляющая тренировок, но не главная. Основная задача — обеспечить безопасность спины, поэтому следить за техникой выполнения первостепенно. Благодаря проработке всех групп мышц, за одно занятие по системе Пилатеса можно сжечь столько же калорий, сколько на кардиотренировке средней интенсивности».
В пилатесе нет резких движений: все упражнения выполняются медленно и плавно. Это укрепляет неразвитые мелкие мышцы, позволяя телу не наращивать крупные мышечные группы.
И йога, и пилатес входят в отдельное направление фитнеса, получившее название «ментальный фитнес», или, как его называют за рубежом— «Body and Mind», в основе которого — принцип контроля тела разумом.
И йога, и пилатес направлены на вытяжение и растяжение, чередование напряжения и расслабления мышц, а также удержание баланса за счёт работы глубоких мышц живота, поясницы и таза. Обе системы прекрасно стимулируют укрепление и удлинение всех групп мышц, а также увеличивают интенсивность сгорания жировой ткани. Оба направления призваны улучшить здоровье, эластичность связок, гибкость суставов и повысить тонус как мышц, так и всего организма.

От стресса и для пресса

Инструктор Светлана Бутова объяснила, как правильно делать упражнения, направленные на укрепление мышц и приведение тела в тонус.

«Дерево»

Встаньте ровно, одну ногу согните и разместите стопу как можно ближе к промежности. Тянитесь всем телом вверх.

«Полёт»

Встаньте ровно, одну ногу отведите назад и выпрямите руки перед собой. Тело и нога параллельны линии пола. Облегчённый вариант — руки в стороны или ладонь к ладони.

«Журавль»

Сядьте на корточки и поставьте кисти рук на пол на ширину плечевого пояса. Разведите колени и наклоните туловище вперёд.

«Кошка»

Встаньте на колени, руки на ширине плеч, упираются в пол. Пятки врозь, большие пальцы скрещены. Вдохните и прогнитесь вниз. На выдохе наклоните голову и прижмите подбородок к межключичной ямке, одновременно с этим выгните спину вверх, как рассерженная кошка. Сделайте десять циклов.

«Скрутка сидя»

Сядьте на пол и вытяните ноги перед собой. Согните левую ногу в колене и прижмите икроножную мышцу и бедро друг к другу. Оторвите таз от пола и поместите левую стопу под ягодицы. Сядьте на стопу так, чтобы левая пятка оказалась под левой ягодицей.

«Коровья голова»

Сядьте на ягодицы, согнув ноги в коленях. Заведите левую стопу под правое колено и расположите её справа от таза так, чтобы колено левой ноги было направлено вперёд. Правую стопу занесите за левое колено и положите её на пол под левую сторону от таза. Колени разместите одно над другим.

«Вытяжение»

Встаньте ровно, отведите в сторону правую ногу. Захватите её правой рукой. Если не хватает растяжки, используйте ремешок.

«Перевёрнутая поза»

Ложитесь на спину. Поднимите таз до желаемого уровня (как в «берёзке»). В случае если нижнюю часть туловища поднять тяжело, оставить поднятыми только ноги.

«Стойка на плечах»

Ложитесь на сложенное вчетверо одеяло так, чтобы лопатки были на краю одеяла, а голова уже на полу. С выдохом отведите стопы за голову (Халасана). А теперь перенесите руки за спину, упритесь в пол локтями и, помогая себе ладонями, придайте туловищу вертикальное положение.
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