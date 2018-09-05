О чем умалчивают врачи

Врачам приходится постоянно общаться с пациентами и их родственниками и в некоторых случаях они бывают не до конца откровенны или даже говорят неправду.

1. Частенько доктора применяют в практике небольшие обманы во благо пациентов. Это особенно важно, когда речь идёт о малышах, которые боятся медицинских манипуляций. Тогда врачи убеждают ребёнка, что процедура будет мгновенной и безболезненной. Похожий приём работает и со взрослыми. Например, когда человеку с тяжёлым диагнозом врач говорит, что в лечении есть прогресс, тому становится гораздо легче.

2. Врачи тоже делают ошибки, и это стоит признать. Неправильные диагнозы случаются в медицинской практике, ведь существуют сотни болезней и тысячи симптомов. Поставить единственно верный диагноз каждому пациенту невероятно сложно. Исследование, проведённое в США, показало, что 12 миллионам американцев хотя бы раз в жизни поставили неправильный диагноз.

3. В различных клиниках процент вылеченных людей может различаться. Дело не только в наличии того или иного оборудования, но и в квалификации и опытности врачей. Исследование, в рамках которого сравнивали эффективность работы клиник, показало, что в больницах, где проходят практику студенты, процент излеченных выше. Вероятно, это связано с тем, что в таких клиниках врачи не только практикуют, но и регулярно обновляют теоретические знания, чтобы обучать студентов. Это и обуславливает более высокую эффективность их работы.

О чём ещё не стремятся рассказывать нам врачи, узнайте из ролика.