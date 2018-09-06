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Звездные аутисты, добившиеся успеха
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Звездные аутисты, добившиеся успеха 

Рамблер 7 часов назад
Об аутизме громко заговорили относительно недавно. Дети, имеющие это заболевание, не стремятся к общению, они живут в собственном мире и интересуются лишь определёнными вещами. Несмотря на недуг, многим повзрослевшим аутистам удаётся добиться серьёзных успехов в жизни и стать кумиром для миллионов людей.
1. Американский актёр Дэн Эйкройд, звезда ленты «Охотники за приведениями», рассказывает, что только благодаря диагнозу так ярко сыграл в фильме. К старту съёмок он был буквально одержим призраками и работой правоохранительных органов, что как нельзя лучше вписывалось в образ его героя.
2. Билл Гейтс в подростковом возрасте безотрывно читал рукописи Леонардо да Винчи и совсем не интересовался ни спортом, ни общением со сверстниками. Уже в 12 лет Билл понял, что будущее принадлежит не механизмам, а программам. Сегодня Гейтс входит в число самых богатых людей в мире.
3. Режиссёр Стэнли Кубрик страдал синдромом Аспергера, расстройством аутического спектра. Кубрик не умел сочувствовать и сопереживать, поэтому работа с ним для многих артистов была мучением. Тем не менее режиссёр стал обладателем «Оскара» и считается одним из самых влиятельных кинематографистов прошлого века.
Женский форум
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