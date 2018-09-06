Звездные аутисты, добившиеся успеха

Об аутизме громко заговорили относительно недавно. Дети, имеющие это заболевание, не стремятся к общению, они живут в собственном мире и интересуются лишь определёнными вещами. Несмотря на недуг, многим повзрослевшим аутистам удаётся добиться серьёзных успехов в жизни и стать кумиром для миллионов людей.

1. Американский актёр Дэн Эйкройд , звезда ленты «Охотники за приведениями», рассказывает, что только благодаря диагнозу так ярко сыграл в фильме. К старту съёмок он был буквально одержим призраками и работой правоохранительных органов , что как нельзя лучше вписывалось в образ его героя.

2. Билл Гейтс в подростковом возрасте безотрывно читал рукописи Леонардо да Винчи и совсем не интересовался ни спортом, ни общением со сверстниками. Уже в 12 лет Билл понял, что будущее принадлежит не механизмам, а программам. Сегодня Гейтс входит в число самых богатых людей в мире.