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Как понять, что вы эмоционально истощены
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Как понять, что вы эмоционально истощены 

Рамблер 7 часов назад
После долговременной тяжёлой работы, грандиозных мероприятий, потрясений в личной жизни мы ощущаем опустошение и эмоциональное истощение. Причина этого заключена в том, что, потратив весь запас душевных сил, мы не можем в силу разных обстоятельств их пополнить. Если долго оставаться в таком состоянии, то можно заработать не только депрессию, но и более серьёзные заболевания. Если вы наблюдаете у себя эти симптомы, то, возможно, эмоциональное истощение настигло и вас.
1. Вы постоянно раздражены и легко выходите из себя.
2. У вас пропала мотивация к жизни.
3. Вы часто тревожитесь без причины.
4. Вас расстраивают даже самые незначительные мелочи.
5. Вы с большим трудом засыпаете, просыпаетесь ночью и не можете уснуть из-за потока мыслей.
6. Вы стали страдать от головных болей. Нередко головные боли символизируют эмоциональные проблемы, поскольку постоянные негативные мысли в голове и напряжённое обдумывание приводят к перенапряжению мышц, которое и вызывает головную боль.
7. Вы часто плачете.
8. Вы перестали испытывать интерес к окружающим людям, включая самых близких, и стремитесь к изоляции.
Женский форум
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