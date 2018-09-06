Как понять, что вы эмоционально истощены

После долговременной тяжёлой работы, грандиозных мероприятий, потрясений в личной жизни мы ощущаем опустошение и эмоциональное истощение. Причина этого заключена в том, что, потратив весь запас душевных сил, мы не можем в силу разных обстоятельств их пополнить. Если долго оставаться в таком состоянии, то можно заработать не только депрессию, но и более серьёзные заболевания. Если вы наблюдаете у себя эти симптомы, то, возможно, эмоциональное истощение настигло и вас.

1. Вы постоянно раздражены и легко выходите из себя.

2. У вас пропала мотивация к жизни.

3. Вы часто тревожитесь без причины.

4. Вас расстраивают даже самые незначительные мелочи.

5. Вы с большим трудом засыпаете, просыпаетесь ночью и не можете уснуть из-за потока мыслей.

6. Вы стали страдать от головных болей. Нередко головные боли символизируют эмоциональные проблемы, поскольку постоянные негативные мысли в голове и напряжённое обдумывание приводят к перенапряжению мышц, которое и вызывает головную боль.

7. Вы часто плачете.

8. Вы перестали испытывать интерес к окружающим людям, включая самых близких, и стремитесь к изоляции.