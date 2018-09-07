Знаменитости с психическими расстройствами

Знаменитости постоянно находятся под прицелом камер. В такой ситуации даже человеку с устойчивой психикой придётся несладко, а уж артисты, люди творческие и эмоциональные, будут постоянно находиться в стрессе. Актёры, обласканные критиками и обладающие десятками наград, всё чаще признаются в психических расстройствах, и среди них оказались эти популярные персоны.

3. Вайона Райдер, американская актриса, страдает клептоманией, из-за которой попадала в полицию.

4. Брук Шилдс, американская актриса, после рождения дочери впала в послеродовую депрессию.

5. Аманда Байнс , американская актриса, борется с шизофренией и находится под опекой родителей.

6. Гершель Уокер, спортсмен и звезда американского футбола, имеет раздвоение личности.

7. Дэвид Бекхэм , футболист и актёр, мучается от синдрома навязчивых состояний.

8. Кэтрин Зета-Джонс , британская и американская актриса, пытается противостоять биполярному расстройству.

9. Джим Керри , американский актёр, ещё в детстве стал обладателем диагноза «синдром гиперактивности и дефицита внимания».