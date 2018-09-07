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Знаменитости с психическими расстройствами
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Знаменитости с психическими расстройствами 

Рамблер 3 часа назад
Знаменитости постоянно находятся под прицелом камер. В такой ситуации даже человеку с устойчивой психикой придётся несладко, а уж артисты, люди творческие и эмоциональные, будут постоянно находиться в стрессе. Актёры, обласканные критиками и обладающие десятками наград, всё чаще признаются в психических расстройствах, и среди них оказались эти популярные персоны.
1. Джоан Роулинг, писательница, автор саги о Гарри Поттере, страдает затяжными депрессиями.
2. Стивен Фрай, актёр, драматург, писатель, столкнулся с биполярным расстройством.
3. Вайона Райдер, американская актриса, страдает клептоманией, из-за которой попадала в полицию.
4. Брук Шилдс, американская актриса, после рождения дочери впала в послеродовую депрессию.
5. Аманда Байнс, американская актриса, борется с шизофренией и находится под опекой родителей.
6. Гершель Уокер, спортсмен и звезда американского футбола, имеет раздвоение личности.
7. Дэвид Бекхэм, футболист и актёр, мучается от синдрома навязчивых состояний.
8. Кэтрин Зета-Джонс, британская и американская актриса, пытается противостоять биполярному расстройству.
9. Джим Керри, американский актёр, ещё в детстве стал обладателем диагноза «синдром гиперактивности и дефицита внимания».
10. Мэри-Кейт Олсен, американская актриса, продюсер, дизайнер, пострадала от нервной анорексии.
11. Элтон Джон, британский музыкант, заработал в девяностые годы неконтролируемую булимию.
12. Мел Гибсон, американский актёр, режиссёр, продюсер, стал жертвой маниакально-депрессивного психоза.
Женский форум1
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