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Создана одежда с коллагеном для молодости кожи
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Создана одежда с коллагеном для молодости кожи 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Женщины на протяжении веков ищут секрет молодой кожи, однако, возможно, они ищут не там, где надо.
В наших мышцах, костях, суставах и связках содержится коллаген. На него приходится 75 процентов кожи. Благодаря ему у нас здоровые волосы и крепкие ногти. Выработка телом коллагена начинает сокращаться примерно с 25 лет на один процент в год. Остановить старение с помощью коллагеновых добавок невозможно, но, согласно исследованиям, благодаря им можно существенно улучшить состояние кожи
Производитель модной одежды Buki из Сиэттла призывает дам отказаться от кремов и лосьонов в пользу «революционной» одежды, пропитанной коллагеном. Их новая коллекция включает шарфы, топики, кофты с капюшоном и даже наволочку для подушки с пептидами коллагена. Реклама обещает защиту от ультрафиолета, плохих запахов и гладкую, упругую кожу.
Как утверждает производитель, ткань, из которой изготовлены эти изделия, состоит из волокон с коллагеном и передает влагу прямо на кожу, не давая ей сохнуть в течение всего дня. Всю эту одежду можно стирать в стиральной машине.
Кроме того, пептиды действуют как естественный дезодорант, а материал имеет степень защиты от ультрафиолетовых лучей UPF50.
Buki означает «защищать» на японском языке и характеризует способность ткани к терморегуляции, контролю влажности, динамичному растягиванию и восстановлению формы.
Представитель фирмы рассказал Mail Online, что коллекция в последнее время пользуется большим вниманием во всем мире, и описал ее как «идеальное сочетание красоты, моды и велнеса (хорошего здоровья)».
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