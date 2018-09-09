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Стандарты красоты в разных уголках мира
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Стандарты красоты в разных уголках мира 

Sputnik Абхазия 17 минут назад
Фото: Sputnik Абхазия
Что же значит это такое «красота»? Для одних это светлая кожа и большие голубые глаза, для других — пышная фигура, тёмная кожа и широкий нос. Каждая женщина по-своему прекрасна и уникальна, но у разных национальностей свои представления о красоте.
Так, во Вьетнаме, где все жители имеют смуглую кожу, самыми красивыми считаются девушки с белой кожей. В Китае все восхищаются кукловидными женщинами с большими глазами.
А вот у таджичек предметом гордости являются сросшиеся брови на переносице.
Какие женщины считаются самыми красивыми в разных странах смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан.
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