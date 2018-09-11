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Как остаться разумным до глубокой старости
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Как остаться разумным до глубокой старости 

Рамблер 7 часов назад
В конце девятнадцатого российский врач, физиолог, психиатр Владимир Бехтерев проводил опыты с гипнозом. Тогда отношение к гипнозу было, скорее, скептическим: люди его считали шарлатанством. Бехтерев решил, что гипноз можно использовать в целях лечения. Он собирал по городу пьяниц и проводил с ними сеансы массового гипноза, чтобы избавить от алкоголизма. Результаты были успешными, и благодаря Бехтереву гипноз признали способом лечения. Но это не единственное достижение выдающегося учёного.
После революции, в 1918 году по инициативе Бехтерева был создан Института по изучению мозга. Исследователь стал его директором и занимал эту должность до кончины в 1927 году. В институте изучались различные вопросы, связанные с мозгом и его функционированием, в том числе возможность чтения мыслей на расстоянии, особенности психологии младенцев, управление толпой.
Одним из направлений работы института мозга было общение с животными. Бехтерев использовал собак для исследований и пытался внушать им мысли. С помощью известного дрессировщика Дурова он внушал собакам информацию. Из примерно 1 000 опытом оказались удачными почти 700.
А чем могут помочь наработки Бехтерева сегодняшнему человеку, который свёл до минимума интеллектуальную работу, переложив её на компьютеры? Ищите ответ в видео.
Женский форум
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