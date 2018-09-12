Что вы наверняка не сможете сделать

Если человек хочет чего-то добиться, то при наличии усердия и трудолюбия он этого достигнет. Но некоторыми способностями некоторые наделены от природы, другим повторить определённые трюки не удастся даже после многих лет тренировок.

1. Чрезвычайно сложно сломать яйцо, если надавливать на его концы.

2. Подавляющее большинство людей прекрасно владеют одной рукой, но плохо владеют второй. Попробуйте совершить привычные действия левой рукой, если вы правша, и вы в этом убедитесь.

3. Сухожилия среднего и безымянного пальцев руки связаны, поэтому, если вы зафиксируете средний палец, даже приподнять над плоской поверхностью безымянный почти невозможно.

4. Лишь очень небольшой процент людей может чихнуть с открытыми глазами, потому что закрывание глаз при чихании — естественная реакция организма, которую крайне сложно проконтролировать.

5. Мы не любим щекотку, но почему-то смеёмся, когда нас щекочут. Это выглядит странно, ведь когда заставляют делать что-то неприятное, уместнее плакать. Смех в этом случае свидетельствует об истерической реакции на щекотку, потому что мы не можем контролировать ощущения и не может прекратить. Именно поэтому при щекотании самого себя никогда не возникает смеха: мы заранее знаем о том, какие будем испытывать ощущения, и всегда контролируем процесс, поэтому организму нет нужды защищаться.