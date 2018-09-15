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Лика Стар стала посланницей красоты Librederm
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Лика Стар стала посланницей красоты Librederm 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Инновационная формула средств из серии «Стволовые клетки винограда» с фитоэкстрактом стимулирует омоложение кожи на клеточном уровне. Разглаживает морщины и делает кожу более плотной, а цвет лица — сияющим.
Средства коллекции создавались как помощники для восстановления сияния кожи.
Кроме того, после нескольких недель использования средств мелкие морщинки на коже разглаживаются, а сама кожа приобретают то самое невероятно притягательное сияние молодости, которое невозможно воссоздать никакими тональными средствами.
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