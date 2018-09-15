Лика Стар стала посланницей красоты Librederm

Инновационная формула средств из серии «Стволовые клетки винограда» с фитоэкстрактом стимулирует омоложение кожи на клеточном уровне. Разглаживает морщины и делает кожу более плотной, а цвет лица — сияющим.

Средства коллекции создавались как помощники для восстановления сияния кожи.

Кроме того, после нескольких недель использования средств мелкие морщинки на коже разглаживаются, а сама кожа приобретают то самое невероятно притягательное сияние молодости, которое невозможно воссоздать никакими тональными средствами.