Мужественные и сильные

В конце августа бренд Librederm представил бьюти индустрии новую мужскую коллекцию средств Librederm Hyaluronic for men. Уже не первый год бред Librederm сотрудничает с лабораториями Германии, Франции и Турции, выпуская продукты, созданные на производстве с многоэтапным контролем качества.

"Мужская кожа значительно отличается от женской, поэтому ей нужен уход, учитывающий ее физические особенности. Гиалуроновая коллекция Librederm для мужчин — средства для ухода, разработанные с учетом этих особенностей и с учетом нагрузки мужской кожи и волос. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота в составе средств, способствует восстановлению и поддержанию водного баланса, придает коже эластичность, мягкость и комфорт. Сок древесины березы ускоряет заживление оказывает антимикробное, тонизирующее действие, заряжая кожу энергией. Высокоактивный компонент корня солодки оказывает мощное противовоспалительное действие, уменьшая раздражение, пантенол устраняет покраснения и сухость кожи восстанавливает барьерно-защитные свойства кожи ускоряет восстановление кожи. В коллекции представлены уходовые средства: для ежедневного бритья, дополнительный уход, и средства для ухода за телом и волосами", — сообщает пресс-служба компании.

Коллекция продается в атеках.