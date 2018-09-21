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Продукты для тех, кто ведет сидячий образ жизни
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Продукты для тех, кто ведет сидячий образ жизни 

Anews 2 часа назад
В последнее время все больше людей ведут малоподвижный образ жизни. На это влияет офисная работа, поездки на автомобиле, отдых перед телевизором по вечерам. Впрочем, помимо спорта или активной части дня могут помочь также и полезные продукты.

Ягоды

Ягоды насыщают наш организм витаминами и минералами, не говоря уже об их уникальной способности подавлять воспалительные процессы. В числе самых полезных ягод первое место занимает голубика. Именно в ней содержится огромное количество флавонидов.
Орехи
Благодаря тому, что орехи содержат полезные жирные кислоты омега-3, они оказывают противовоспалительный эффект на наш организм. Не забывайте включать в свой ежедневный рацион горсть орехов — грецкие, миндаль и арахис.
Ананас
Тропический фрукт может похвастать большим содержанием бромелайна и антиоксидантов. Конечно, речь идет о свежем фрукте, а не о колечках в банке с сиропом. Особенно много полезных веществ расположено в мякоти, которая ближе всего к кожуре.
Оливковое масло
Парадоксально, но масло может способствовать снижению веса. Также оливковое масло существенно снижает риски развития болезней сердечно-сосудистой системы, а также помогает в борьбе с воспалением. На таком масле можно жарить продукты и полезные свойства от нагревания не теряются.
Имбирь
Этот корень богат на антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами. Кроме того, благодаря тому, что у него уникальные вкусовые качества, имбирь можно добавлять как в десерты, так и в основные блюда.
Чеснок
В чесноке содержится вещество аллицин, которое контролирует содержание жиров в крови и общего количество сахара в организме. Также еще с детства нам известно, что чеснок эффективно помогает бороться с простудой и вирусными заболеваниями.
Авокадо
Это плод будет полезен диабетикам и всем, кто находится в риске развития этого заболевания. Авокадо способствует выработке инсулина, а также помогает снизить вес, не говоря уже про полезные жиры в его составе.
Жирная морская рыба
Такая рыба лишена транс-жиров и богата на натуральные и полезные жиры омега-3. Рыбий жир способен творить настоящие чудеса с нашим организмом. Вспомните, как раньше его употребление было обязательным. ​
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