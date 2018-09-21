Чем замечательно мужское тело

Женское тело полно сюрпризов, но оказывается, что и у мужчин есть кое-какие секреты. Так, учёные показали, что, когда мужчина слушает, он использует только левую часть мозга, отвечающую за понимание языка. Именно поэтому мужчина не может вести два диалога одновременно, тогда как женщина, у которой при беседе задействованы оба полушария мозга, способна разговаривать сразу с двумя людьми.

А вот ещё интересные факты о мужском теле.

1. Мужчины видят ночью хуже, чем женщины.

2. Левши встречаются среди мужчин в три раза чаще, чем среди женщин.

3. У мужчин больше крови.

4. Мужчинам не грозит целлюлит.

5. Мужчины спят лучше женщин.

6. Сбросить вес мужчинам гораздо проще, поскольку у них больше мышц, чем у женщин. Кроме того, в теле мужчины в 7 раз больше тестостерона, ускоряющего метаболизм, поэтому лишние килограммы уходят быстрее.

7. Мужчины лучше видят движущиеся объекты, чем неподвижные.

8. Мужчины хуже распознают цвета, особенно оттенки синего, жёлтого и зелёного цветов.

9. Появление жира в районе живота — прерогатива мужчин. Только когда жир накопится в области живота, он начнёт скапливаться в других частях тела.