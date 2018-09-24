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Какая боль самая сильная
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Какая боль самая сильная 

Рамблер 3 часа назад
Боль не нравится испытывать никому. Посредством болевых ощущений организм сигнализирует, что с ним что-то не так и нужно немедленно оказать помощь. Есть мнение, что самым болезненным ощущением являются роды, однако доказать это сложно, ведь никто и никогда не испытывал на себе абсолютно все боли. Но эти ощущения точно не никто не пожелает испытать.
1. Перелом полового члена вызывает сильнейшую боль. Справиться с ней помогает только операция.
2. Крупные тропические муравьи, носящие название «муравей-пуля», имеют длинное жало. Боль от их укусов сравнима с болью от огнестрельного ранения, именно поэтому они и получили своё прозвище.
3. Хищная рыба бородовчатка живёт в прибрежным вода Индийского и Тихого океанов. Она маскируется под камни, но стоит наступить на неё, как из шипов вылетает яд с нейротоксинами. Укус сразу же вызывает непереносимую боль, судороги и паралич.
4. Ожог второй степени по болезненности куда сильнее, чем ожог третьей степени. Последний повреждает нервные окончания, что снижается чувствительность, а вот при ожоге второй степени все ощущения сохраняются. Боль при этом способна вызвать шоковое состояние.
5. Ахиллово сухожилие — самое длинное и крепкое в теле. При его разрыве человек испытывает адскую боль, которую можно сравнить с болью от пулевого ранения.
Женский форум
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