Какая боль самая сильная

Боль не нравится испытывать никому. Посредством болевых ощущений организм сигнализирует, что с ним что-то не так и нужно немедленно оказать помощь. Есть мнение, что самым болезненным ощущением являются роды, однако доказать это сложно, ведь никто и никогда не испытывал на себе абсолютно все боли. Но эти ощущения точно не никто не пожелает испытать.

1. Перелом полового члена вызывает сильнейшую боль. Справиться с ней помогает только операция.

2. Крупные тропические муравьи, носящие название «муравей-пуля», имеют длинное жало. Боль от их укусов сравнима с болью от огнестрельного ранения, именно поэтому они и получили своё прозвище.

3. Хищная рыба бородовчатка живёт в прибрежным вода Индийского и Тихого океанов. Она маскируется под камни, но стоит наступить на неё, как из шипов вылетает яд с нейротоксинами. Укус сразу же вызывает непереносимую боль, судороги и паралич.

4. Ожог второй степени по болезненности куда сильнее, чем ожог третьей степени. Последний повреждает нервные окончания, что снижается чувствительность, а вот при ожоге второй степени все ощущения сохраняются. Боль при этом способна вызвать шоковое состояние.

5. Ахиллово сухожилие — самое длинное и крепкое в теле. При его разрыве человек испытывает адскую боль, которую можно сравнить с болью от пулевого ранения.