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Гуттаперчевые девушки
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19 фото девушек, показывающих чудеса растяжки 

Рамблер 9 часов назад
Кто сказал, что шпагаты в повседневной жизни не нужны? Эти девчонки доказывают обратное. То, на что способно их тело, никакая не магия, а результат упорного труда и регулярных тренировок.
На самом деле хорошая растяжка позволяет не только хвастаться шпагатами и гибкой спиной, но и несет для организма огромную пользу.
Растяжка существенно улучшает состояние опорно-двигательного аппарата. Большинство из нас ведет малоподвижный образ жизни, из-за чего нагрузка на тело распределяется неверно. Стретчинг позволяет снять зажимы и убрать боли в теле.
Кстати, о болях. Неприятные ощущение в спине тоже легко убрать с помощью растяжки. Кроме того, стретчинг снижает вероятность травм при занятиях в спортзале, а также увеличивает скорость восстановления мышц.
Да, от растяжки нашему телу сплошные плюсы.
Так что смотрите подборку знойных красавиц, которые завораживают своей гибкостью, и вдохновляйтесь.
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