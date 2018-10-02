Гуттаперчевые девушки

19 фото девушек, показывающих чудеса растяжки

Кто сказал, что шпагаты в повседневной жизни не нужны? Эти девчонки доказывают обратное. То, на что способно их тело, никакая не магия, а результат упорного труда и регулярных тренировок.

На самом деле хорошая растяжка позволяет не только хвастаться шпагатами и гибкой спиной, но и несет для организма огромную пользу.

Растяжка существенно улучшает состояние опорно-двигательного аппарата. Большинство из нас ведет малоподвижный образ жизни, из-за чего нагрузка на тело распределяется неверно. Стретчинг позволяет снять зажимы и убрать боли в теле.

Кстати, о болях. Неприятные ощущение в спине тоже легко убрать с помощью растяжки. Кроме того, стретчинг снижает вероятность травм при занятиях в спортзале, а также увеличивает скорость восстановления мышц.

Да, от растяжки нашему телу сплошные плюсы.

Так что смотрите подборку знойных красавиц, которые завораживают своей гибкостью, и вдохновляйтесь.