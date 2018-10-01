Было-стало: в Сети хвастаются успехами в похудении

Пользователи Сети решили показать другим, каких успехов они достигли в преображении своего тела.

Каждый из нас бывает не в восторге от своего внешнего вида. Иногда причина этому — перфекционизм, черта характера, свойственная некоторым людям. Другие же способны реально оценивать свои недостатки и достоинства, кто-то попросту заботится о здоровье, а также тренирует свою силу воли и делает тело более крепким и сильным.

Причины у всех разные, а результат один — и он потрясающий.

Каких успехов можно достичь в похудении, если взяться за себя всерьез? Колоссальных! Фотодоказательства в нашей галерее.