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Было-стало: в Сети хвастаются успехами в похудении
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Было-стало: в Сети хвастаются успехами в похудении 

Рамблер 12 часов назад
Пользователи Сети решили показать другим, каких успехов они достигли в преображении своего тела.
Каждый из нас бывает не в восторге от своего внешнего вида. Иногда причина этому — перфекционизм, черта характера, свойственная некоторым людям. Другие же способны реально оценивать свои недостатки и достоинства, кто-то попросту заботится о здоровье, а также тренирует свою силу воли и делает тело более крепким и сильным.
Причины у всех разные, а результат один — и он потрясающий.
Каких успехов можно достичь в похудении, если взяться за себя всерьез? Колоссальных! Фотодоказательства в нашей галерее.
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