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Как похудеть с помощью силы мысли
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Как похудеть с помощью силы мысли 

Рамблер 15 часов назад
Фото: depositphotos.com
Исследователи пришли к очень интересному заключению, которое поможет многим заметно облегчить процесс сбрасывания лишних килограммов.
Новая методика подразумевает сильный упор на визуализацию процесса похудения. Точнее, вам необходимо сосредоточиться на том, что вы уже похудели и чувствовать себя человеком в уже отличной, желаемой форме.
Проведенные исследования доказали эффективность метода визуализации. Ученые из университета Портсмута заключили, что группа людей, худеющих с использованием визуализации совместно с диетами и тренировками потеряли за год около 14 фунтов каждый. Тот же, кто сидел на диете и тренировался, сопровождая это все лишь мотивационными разговорами с тренером, смог потерять только около 1,4 фунтов за то же время.
Ученые предлагают человеку, желающему скинуть лишние килограммы, чаще в деталях представлять, что он будет чувствовать и о чем думать, достигнув результата.
Женский форум1
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