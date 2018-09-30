Худшие идеи перекуса перед тренировкой

Перед тренировкой вас должна переполнять взрывная энергия, только тогда занятие пройдет эффективно. Самочувствие человека во многом зависит от того, что он ест, некоторые продукты дают обратный эффект. Неправильный перекус перед тренировкой — это высокая вероятность навредить себе и не выполнить намеченной программы. Это пять самых неудачных идей для перекуса перед походом в зал.

Продукты с высоким гликемическим индексом

Сладости — это не те продукты, которые позволят выложиться на тренировке по полной. Они содержат много калорий, но организм не сможет правильно ими распорядиться. Сладкие продукты и все, что содержит рафинированный сахар вызовет прилив энергии, но она очень быстро иссякнет, еще до середины занятия. Вы почувствуете упадок сил и желание уйти пораньше.

Фастфуд и полуфабрикаты

Продукты фастфуда и полуфабрикаты дают такую же энергию, как сладости, но их вред на этом не ограничивается. Съеденный гамбургер осядет в желудке камнем, к упадку сил добавится дискомфорт в животе. Переваривание таких продуктов занимает не менее четырех часов, усиленный кровоток будет направлен к желудку, а не к мышцам.

Энергетический напиток

Все энергетические напитки содержат кофеин или искусственные стимуляторы, за счет этого они позволяют человеку оставаться активным в течение определенного времени. Проблема в том, что помимо кофеина энергетики содержат огромное количество рафинированного сахара. При необходимости взбодриться перед тренировкой лучше выпить чашку натурального кофе или крепкого черного чая без сахара, но если занятие проходит в вечернее время, то лучше вовсе отказаться от стимуляторов.

Сырые яйца

Очевидно данное заблуждение зародилось на почве знаменитого Рокки Бальбоа, который пил перед тренировками коктейль из сырых яиц.

Рокки — это вымышленный персонаж, а употребление сырых яиц — не лучшая идея.

Пищеварительная система большинства людей не способна быстро переварить такой коктейль, на усвоение протеина из белка уйдут долгие часы, к тому же регулярное употребление сырых яиц повышает риск заболеть сальмонеллезом. Если по каким-то причинам вы не употребляете спортивные протеиновые коктейли, то используйте в качестве источника белка белый греческий йогурт или творог, протеин из этих продуктов начнет усваиваться уже через 45 минут.

Пустой желудок

Не нужно думать, что тренировка на пустой желудок поможет сжечь большое количество жира. Голод на тренировке приводит не к жиросжиганию, а к плохому самочувствию. При тренировке на пустой желудок мышцы страдают от недостатка гликогена, они не смогут продуктивно поработать. Даже небольшая порция йогурта с добавлением фруктов исправит ситуацию и даст мышцам необходимый гликоген.