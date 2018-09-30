Назван напиток, вылечивающий от депрессии

Травяной чай с мелиссой, как полагают ученые, может помочь человеку побороть депрессию.

Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщают российские СМИ. Уточняется, что чай с мелиссой снижает возбудимость нервной системы, избавляет от симптомов тахикардии, головокружения и некоторых других недугов.

Отвар рекомендуется также принимать при менструальных болях, гастрите, бессоннице и чувстве тошноты.

Настой можно приготовить дома: для этого нужно взять листья мелиссы (сухие или свежие), залить их 75 мл кипятка и настоять в течение 15 минут. После этого можно напиток процедить и пить. Чтобы получился отвар, листья нужно залить литром воды и кипятить все это на медленном огне.