5 советов, как выбрать идеальный фитнес-клуб и не прогадать

Холодный сезон подобрался к нам совсем близко, поэтому занятия спортом на улице придется теперь отложить до наступления весны, а это значит, что настала пора перебираться на зимовку в фитнес-клубы. Редакция WMJ.ru собрала 5 советов, как выбрать идеальный тренажерный зал и не пожалеть о своем решении!

Разберись в своих потребностях

У членства в тренажерном зале, безусловно, есть свои преимущества, но если ты предпочитаешь заниматься спортом на свежем воздухе, то спортзал может быть пустой тратой денег.

Ты ярая поклонница бассейна? Тогда вычеркивай все фитнес-центры без бассейна (даже с самым идеальным расположением) из чек-листа клубов, к которым нужно присмотреться повнимательнее. Следующий вопрос: что тебе нужно от спортзала? Например, если ты любишь заниматься на велотренажере, то можешь немедленно удалить из своего чек-листа любые клубы, в которых нет студии сайклинга. Эти простые вопросы необходимо задать себе на ранних этапах поиска, иначе ты рискуешь стать счастливой обладательницей бесполезной именной клубной карты. Ты даже не представляешь, насколько могут быть убедительны роскошные раздевалки и самые современные, но, увы, бесполезные для тебя беговые дорожки.

Подумай о расположении

Будь реалисткой: ты не будешь ездить в фитнес-клуб с самым неудобным для тебя расположением. Не стоит вестись на баснословные скидки, ведь выбор спортзала — это не вопрос экономии, а вопрос мотивации. Представь ситуацию: за окном метель, до спортзала добираться три часа, а из-за пробок придется воспользоваться услугами собачьих упряжек. Уверены, что в таких типичных для России условиях ни в какой спортзал ты не попадешь. То ли дело купить абонемент в зал рядом с работой или учебой — на беговой дорожке или групповом занятии можно и час пик переждать. Обрати внимание и на безопасность района, где расположен спортзал, на случай, если тебе захочется заглянуть на групповые занятия поздним вечером.

Пройди тест-драйв

Тренажерный зал предлагает пробное членство? Не упускай возможность познакомиться с фитнес-центром поближе! Тебе стоит взять пробный день, прежде чем занести в офис продаж кругленькую сумму, чтобы окончательно решить, подходит ли тебе тренажерный зал. Идти тестировать зал лучше в пик посещаемости. Узнать его нетрудно: вбей в поисковик интересующую тебя локацию, — и Google выдаст тайм-чарт с посещаемостью по часам. Так ты сможешь оценить, хватает ли всем тренажеров, полотенец и места в душевых и раздевалке.

Аспекты, на которые нужно обратить внимание во время пробного посещения: наличие свободного места на групповых занятиях и тренажеров, чистота раздевалок, наличие турецкой бани или сауны в качестве приятного бонуса после тренировки. Доброжелательный и услужливый персонал — не менее важный пункт.

Узнай стороннее мнение

Не поддавайся рекламе и ярким слоганам. Вместо этого проведи свое собственное расследование в Интернете. Если у тренажерного зала, который ты рассматриваешь, есть страница в Facebook, «ВКонтакте» или Twitter, проверь его стену с сообщениями от участников, чтобы понять отношение к клиентам и активность в социальных сетях. В дополнение к этому узнай на различных сайтах, что нынешние и бывшие посетители говорят о групповых занятиях в клубе, обслуживании клиентов, чистоте, особенностях работы бассейна и далее по списку.

Дьявол кроется в деталях

Когда ты идешь в спортзал осмотреться, будь внимательна к мелочам: какое в клубе освещение, как громко играет музыка — все это более чем важно. Вещи, которые могут показаться малозначительными во время ознакомительного тура, могут причинить немало неудобств позже. Обрати особое внимание на чистоту в фитнес-клубе. Два контрольных показателя порядка в тренажерном зале — это состояние ванных комнат и углов. Грязная ванная, пыль в углах — повод задуматься, действительно ли ты хочешь здесь заниматься. Проверь, есть ли в тренажерном зале дезинфекторы для рук, салфетки для спортивного инвентаря или специальный очищающий спрей, и посмотри, используют ли их посетители.