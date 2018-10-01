Чем больше, тем умнее: что мы не знаем о ягодицах

Мы подготовили для вас 6 интересных фактов об этой части тела, которая часто находится в центре внимания.

Ягодицы — важная часть человеческого тела. На «пятую точку» обращают внимание все и всегда. И дело даже не только в эстетике. Мы собрали несколько интересных фактов о ягодицах, о которых вы вряд ли даже догадывались.

Ягодичная мышца самая большая в теле человека

Именно эта мышца помогает нам стоять прямо, бегать, прыгать и просто ходить. Хотя упражнения для ее поддержания в тонусе и сжигают мало калорий, качать эту мышцу просто необходимо.

Женщины с пышными бедрами умнее

К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Исследования показали, что у обладательниц полных ягодиц наблюдается переизбыток жиров омега-3, которые отвечают за работу головного мозга. Поэтому выражение «у тебя пятая точка вместо головы» можно вполне считать комплиментом.

Полные ягодицы — залог здоровья

Правда, тут надо отметить, что все хорошо без фанатизма. Да, по мнению специалистов, женщины с широкими бедрами менее подвержены сердечным заболеваниям и реже страдают от диабета. Это происходит потому, что в расположенные на ягодицах жировые клетки содержат гормоны, защищающие от этих болезней. Но стоит отметить, что это вовсе не означает, что нужно «отращивать» пятую точку. Напротив, ягодицы должны быть подтянутыми, чтобы «полезные» гормоны могли работать в полную силу.

Благодаря более объемным бедрам женщины живут дольше

Специалисты из Гарвардского университета установили, что в нижней части тела вырабатываются такие вещества как адипонектин и лептин, которые защищают человека от многих болезней. Поскольку у женщин бедра априори всегда больше, чем у мужчин, то веществ этих у них больше.

Пятая точка — защита от нечистой силы

Так считали в Средние века. Люди верили, что вид обнаженных ягодиц вызывает отвращение у нечистой силы и пугает ее представителей.

Ягодицы — предмет особого почитания…

Древние греки считали обладателей красивых ягодиц посланниками богов. Почему именно нижняя часть тела возводилась в культ — история умалчивает.

…и оскорбления

А вот римляне, напротив, не очень чтили пятую точку. Правда, не устраивал их вид обнаженных ягодиц: их демонстрация считалась крайне оскорбительной.

И напоследок еще один факт:

Мужчины обращают внимание на форму и изгиб ягодиц, а не на их размер.