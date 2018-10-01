Способ похудеть, который вам понравится

Чтобы осознать и почувствовать свою красоту, просто необходимо установить гармоничные взаимоотношения с самими собой. А они начинаются с любви и заботы о себе. Ведь красота — это еще и про то, как получать удовольствие от жизни, радоваться своим мыслям и чувствам, быть довольным своей внешностью.

Возникает вопрос — с чего же начать? Как обрести спокойствие и уверенность в себе? Как посмотреть на себя в зеркало с восхищением и любовью? Начните… с массажа. Многочисленные исследования уже давно подтвердили чудодейственный эффект этой процедуры с многовековой историей. Очень часто мы просто недооцениваем силу воздействия массажа на наши физическое и душевное состояния. Мы думаем о нем как о простом способе расслабиться, испытать приятные эмоции. Но массаж — это еще и возможность восстановить и полностью перезагрузить все системы организма, вернуть телу и духу здоровье, силу и красоту. Это неиссякаемый мощный источник энергии, благодаря которому в нашей жизни могут происходить самые простые, но самые прекрасные чудеса. Одним из наиболее эффективных способов достижения целей, связанных с работой над своим телом, уже долгое время остается тайский массаж. Он решает гораздо более широкий круг задач, чем обычный, классический. В сети СПА-салонов ТАЙРАЙ каждый может выбрать из богатого СПА-меню подходящую процедуру, в основе которой — древнейшая методика тайского массажа. Тайские мастера бережно и с большим вниманием относятся к своим клиентам и помогают им достигнуть той цели, с которой они обращаются в салон. Самой распространенной претензией к себе, к своей красоте остается лишний вес и наличие целлюлита. Конечно, сложно говорить об уверенности в себе и внутреннем ощущении красоты, когда любимое платье сидит уже не так хорошо, как раньше; когда видишь себя не такой, как хотелось бы. Но яростная борьба с лишними килограммами и сантиметрами — это не всегда лучший выход. Порой приятная процедура оказывается эффективнее изнуряющих тренировок и диет, многие из которых уже давно признаны опасными для здоровья. Получается, лечь и лежать (на массажной кушетке) в направлении цели иногда даже полезнее, чем идти или бежать к ней. Чтобы выполнить это условие, достаточно попробовать массаж для похудения. Возможно, это именно тот вариант, который поможет вам достигнуть своей цели даже быстрее, чем вы ожидали. В ТАЙРАЙ можно спокойно доверить свою фигуру настоящим мастерам тайского массажа, которые приложат максимум усилий, чтобы вы вышли из салона счастливой — похудевшей и постройневшей, сияющей и излучающей внутренний свет. Так и рождается любовь и уверенность в своей красоте. Любая проблемная зона тела после тщательной проработки мастерами ТАЙРАЙ станет вашей гордостью. Самые популярные процедуры, благодаря которым всего за несколько сеансов можно добиться такого результата, это антицеллюлитный и слим массажи. Процедура слим-массажа ориентирована на уменьшение объемов и устранение проявлений целлюлита самых проблемных женских зон: живота, боков, ягодиц, бедер. Основная задача этого вида массажа — коррекция подкожно-жирового слоя. Подтянутая, гладкая и плотная кожа станет вашей новой реальностью. Всего каких-то 2-3 сеанса, и эффект станет очевидным. Для более долговременного результата рекомендуется курсовое лечение — 8-10 сеансов. Массаж живота или любой другой проблемной зоны не только результативен, но и приятен. В СПА-салонах ТАЙРАЙ можно с головой погрузиться в экзотическую, солнечную, дружелюбную атмосферу Таиланда. Расслабляющая музыка, приглушенное освещение, тщательно подобранные ароматы и вкуснейший чай после массажа — это не просто часть антуража, а важный элемент восточной философии, согласно которой эмоциональное состояние человека, как и физическое, нуждается в проработке.

пресс-служба

Не менее эффективен и антицеллюлитный массаж . Кожа нежнее бархата. Упругая, соблазнительная кожа, к которой невозможно не прикоснуться. Вот результат курсового приема чудо-процедуры. Во время одного часового сеанса мастер чередует энергичные надавливания и плавные манипуляции, хлопковые движения и активные растирания. Происходит ускорение лимфодренажа и усиление притока крови к массируемым зонам в 5-7 раз. А это позволяет вывести излишки жидкости из межклеточного пространства, ускорить процесс детоксикации, улучшить питание дермы и эпидермиса, ускорить обмен веществ. И самое приятное — объем бедер, ягодиц, талии уменьшается на несколько сантиметров.

Массаж от целлюлита — это больше, чем решение конкретной проблемы. Это идеальный подарок для всех, кто хочет сбросить напряжение и оставить все ненужное в прошлом, кто готов переродиться, кто мечтает о легкости и вдохновении, кто учится заново себя любить и баловать и кто отлично знает, как это делать.

пресс-служба