Как использовать зеленый чай для похудения

Использование зеленого чая для похудения не ограничивается завариванием классического чая, методика предполагает множество вариаций. Заваренный зеленый чай можно пить в горячем или холодном виде, если такой напиток надоел, то на его основе можно приготовить другие напитки, а если ты в принципе не любишь зеленый чай, то сможешь использовать экстракт зеленого чая в виде капсул, таблеток и добавок.

Экстракт зеленого чая работает так же эффективно, как и классический напиток, он помогает увидеть изменения в своей фигуре без вреда для здоровья. Как использовать зеленый чай для похудения?

Заваривать и пить

Если ты любишь пить зеленый чай, то это станет лучшим способом для похудения. Зеленый чай без сахара — это бодрящий тонизирующий напиток без калорий, он поможет проснуться утром и не помешает уснуть вечером. Зимой горячий холодный чай будет согревать и придавать сил, летом зеленый чай со льдом принесет приятную прохладу и поможет перенести жару. Этот натуральный напиток универсален, полезные вещи бывают очень вкусными.

Пить в других напитках

Если ты не можешь согласиться с тем, что зеленый чай — это вкусно, но нужно выбрать альтернативную методику. Если зеленый чай без сахара кажется тебе слишком горьким, то в качестве выхода можно добавить в него немного меда. Однако, при этом нужно помнить, что хоть мед и полезнее рафинированного сахара, но он содержит огромное количество калорий. Для улучшения вкуса в зеленый чай можно добавить корицу, она не содержит калорий и тоже обладает свойством содействия похудению.

На основе зеленого чая можно приготовить латте или фраппучино, но при этом важно учитывать, как другие компоненты напитка будут влиять на фигуру.

Принимать зеленый чай в таблетках

Добавки, таблетки и капсулы на основе экстракта зеленого чая — это выход для тех, кто не переносит его в чистом виде и в других напитках. При помощи препаратов на основе зеленого чая проще контролировать свое похудение, ты всегда будешь точно знать дозировку и принимать столько экстракта, сколько требуется. К тому же выпить капсулу с экстрактом зеленого чая займет меньше времени, чем заваривание классического напитка, это выгодно для людей с минимальным количеством свободного времени. При покупке таблеток на основе зеленого чая нужно внимательно изучать их состав на предмет присутствия нежелательных компонентов. Экстракт зеленого чая работает сам по себе, он не нуждается в дополнении химическими веществами.

Добавлять зеленый чай в еду

Если перемолоть сухой зеленый чай в кофемолке, то он станет интересным дополнением для многих блюд. Измельченный зеленый чай — это необычная специя, которая сделает блюда более терпкими, а фигуру — более стройной. Важно помнить, что при употреблении зеленого чая в таблетках или добавки к блюдам нужно ежедневно выпивать большое количество воды. Зеленый чай эффективен, безопасен и предполагает множество вариантов на выбор. Делая ставку на зеленый чай для похудения, ты будешь не только терять лишние килограммы, но и наполнять свое тело антиоксидантами, укреплять здоровье, сохранять бодрость.